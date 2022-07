Emilio Marcos rompió relación laboral con su padre Juan Osorio: “Es parte de un crecimiento”

Juan Osorio ha ayudado a su hijo (Foto: Las Estrellas)

Juan Osorio es uno de los productores de telenovelas más relevantes en México, pero ahora, su hijo Emilio Osorio quien ha destacado por participar en algunas de las producciones de su padre, reveló que continuará su carrera lejos del cobijo de su progenitor.

Fue durante una entrevista a Multimedios donde el joven que interpretó a Alejandro Fernández en la bioserie no autorizada El último rey: El hijo del pueblo dio a conocer que le depara próximamente.

“Ya en este momento hay una separación laboral en cuanto a mi papá, es por eso que estoy trabajando directamente con COSMOS (disquera) en cuanto a la música, eso es un reto, parte de un crecimiento, maduración de mi parte. (…) Me siento muy feliz de estar decidiendo, de estar sacando el álbum adelante para que no solamente él esté orgulloso, también vea que todo lo que trabajamos juntos fue un aprendizaje; para que hoy en día, él desde la silla de papá me vea y esté feliz”, destacó.

Asimismo, remarcó que desde hace cuatro años empezó a estudiar composición y ahondó en que lleva un tiempo escribiendo un disco, por lo que se siente renovado y con ánimos de iniciar otra etapa.

Emilio quiere ser cantante (Foto: Getty Images)

“Es un ciclo nuevo, me estoy presentando como Emilio, tal y como soy, transparente ante la gente”, puntualizó el joven.

Respecto a sus progenitores, Niurka y Juan Osorio, el actor mencionó que no ha sido sencillo vivir con eso, ya que ambos son personajes muy polémicos y eso le ha traído críticas o ataques en redes sociales.

“Tú dices, por ser ‘hijo de…’ o tal, no vas a tener inseguridades. ¿Tú has visto los comentarios que me ponen a veces en Twitter sobre mi jefe y mi jefa? Dime si no voy a tener inseguridades; si no tengo por allá, voy a tenerlas por acá (…) Desde hace 10 años que empecé en esto, desde que empecé, fui criticado, literalmente, no hay momento en el que no me haya sentido criticado. No digo que sea el único, porque sé que no lo soy, pero hablo desde mi perspectiva, estuve tanto tiempo pendiente de la crítica que tuve un miedo terrible de sacar este disco, porque este disco soy yo”, añadió.

Padre e hijo son muy unidos (Foto: Instagram / @emilio.osorio)

Respecto a los haters que tuvo después de participar en la bioserie de Vicente Fernández, Emilio añadió que esa fue la gota que derramó el vaso para darle un giro a su vida.

“Ni siquiera porque esté afuera, si no que a veces tienes tanta crítica en la cabeza que te empiezas a caer, en ese momento que me caí fui yo el que me dije: ‘Güey, me gusta lo que estoy haciendo, este es el trabajo que estoy haciendo, voy a darlo todo porque salga de esta manera’”, concluyó.

Cabe recordar que a principios de junio, Emilio aseguró que su papel como El Potrillo fue un reto que le dejó una sensación agridulce.

El actor da vida a Alejandro Fernández en la bioserie de Televisa Univision

“Muchos dolores de cabeza. Lo que pasa es que al momento de ir leyendo (el guion) de este personaje, me di cuenta de que muchas escenas eran todo un reto, y no sólo es eso, también el hecho de que ya no era sólo interpretar al adolescente o al niño que estaba creciendo, personajes con los que a final de cuentas me identifico; aquí fue estudiar y comprender una mentalidad totalmente diferente a la mía, y tuve que buscar, de alguna manera, vínculos entre él (Alejandro Fernández) y yo para poder sentirme cómodo y lograrlo”, expresó para TVyNovelas.

SEGUIR LEYENDO