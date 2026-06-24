EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy miércoles 24 de junio: lluvias intensas y onda de calor prevalecerán este día

La combinación de ondas tropicales, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica provocará este miércoles 24 de junio lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, mientras que en el norte y noroeste del país persistirá una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en algunas regiones.
México enfrentará este miércoles 24 de junio una jornada marcada por contrastes climáticos. Mientras varias entidades del sur y occidente del país permanecerán bajo la amenaza de lluvias intensas, el norte y noroeste continuarán con temperaturas extremas asociadas a la onda de calor, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por canales de baja presión, inestabilidad atmosférica, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, además del desplazamiento de las ondas tropicales número 9 y 10.