Lyn May aseguró que sus escenas íntimas con Andrés García fueron reales

La vedette aseguró que sus escenas de cama con el dominicano fueron reales.

Lyn May, con su característica sinceridad, nuevamente sorprendió con sus declaraciones, pues ahora aseguró que las escenas de cama que hizo con Andrés García varios años atrás fueron reales porque así lo pedía la producción.

A lo largo de su carrera, Lyn May se ha posicionado como una de las actrices favoritas para hacer películas atrevidas, pues en sus comienzos, en cabarets y cintas de ficheras, y en varias ocasiones tuvo que hacer escenas atrevidas e íntimas con semidesnudos en compañía de los galanes del momento.

En varias ocasiones, la bailarina ha revelado que uno de los actores con los que habría mantenido una relación especial fue Andrés García, por lo que, al ser cuestionada sobre esto en el programa La mesa caliente, ella aseguró que su amorío fue verdadero y las pruebas estarían en las escenas de cama que hicieron juntos, pues habrían sido reales.

La vedette ha sostenido que Andrés García fue uno de sus actores favoritos, negando que hayan mantenido un romance formal (Fotos: Getty Images)

“Cuando vas a hacer una escena de sexo, pues la tienes que hacer, no puedes estar... porque el director te dice: ‘Yo quiero la escena como es’ (...) Todo fue de verdad. Es que hay unas (actrices) que dicen: ‘Ay, no se siente nada’ y que la fregada, se siente todo. Si tienes un Andrés García ahí, que lo tienes encima, pues oye, aprovéchalo”

La vedette inclusive mencionó que recientemente grabó con Julián Gil algunas escenas de cama para la película Cerdo y que, así como con Andrés García, éstas también fueron reales.

Anteriormente, en una entrevista para De Primera Mano, la actriz aseguró que cuando grabó con Andrés en Chile picante se daba “unos calentones”, pero su compañero siempre se comportó de forma profesional.

Andrés García ha negado en varias ocasiones que hubiera mantenido un romance con Lyn May, pero actualmente sí mantendrían una buena amistad debido a que él lo visita constantemente (Foto: Instagram @andresgarciatvoficial)

“Yo me daba unos calentones con él en la película que no, se me paraba todo, hasta las pestañas, y conmigo se portó muy lindo, muy lindo, respetuoso, era un caballero desde que yo lo conozco”, mencionó la acapulqueña.

Por su parte, el dominicano confesó en El minuto que cambió mi destino que durante un tiempo sintieron una gran atracción, pero nunca llegaron a mantener un romance porque él ya sostenía un noviazgo con la hermana de la vedette.

“Nos atraíamos, pero resulta que yo andaba con su hermana, una hermana joven muy bonita, era una vedette impresionantemente bella. Yo no quería perder a esta, porque las mujeres se platican todo y se echan en cara, me hice a un lado, me aguanté las ganas porque la hermana estaba mejor en aquella época”, reveló el histrión en 2021.

Los romances de Lyn May con famosos

Lyn May ha destapado que mantuvo romances con altos funcionarios, inclusive presidentes, así como con actores que en su momento fueron los galanes más codiciados (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Entre otros de los romances que mantuvo la protagonista de Bellas de Noche se encuentra Eric del Castillo, quien confesó que tuvo un amorío con Lyn en su juventud, cuando ninguno estaba casado y trabajaron juntos en Perro Callejero. Actualmente y gracias a ese romance, mantienen una buena amistad.

La vedette también hizo polémica cuando el pasado diciembre destapó que mantuvo un romance con Vicente Fernández pese a que ambos estaban casados. Según dijo Lyn May luego de la muerte del Charro de Huentitán, su relación comenzó cuando ella trabajaba en el Teatro Blanquita.

Todo habría comenzado como una amistad, pero pasó a ser una relación amorosa cuando se besaban en los camerinos, inclusive, durante uno de sus encuentros, el esposo de la acapulqueña se peleó a golpes con el cantante.

También habría mantenido un noviazgo con Juan Gabriel, pues supuestamente él le habría pedido a Lyn que fueran pareja para ocultar sus preferencias sexuales. Durante ese tiempo, según aseguró en 2020 en entrevista con De Primera Mano, ella fue su maestra como amante.

SEGUIR LEYENDO: