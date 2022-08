El día que Andrés García le dio un tremendo golpe a Anahí en Televisa

La RBD y Andrés García se han hcho virales en redes sociales por la divertida escena (Fotos: Instagram/@andresgarciatvoficial/@anahí)

TikTok se ha convertido en la red social favorita para revivir grandes escenas de telenovelas consagradas por el cariño del público mexicano e hispano que sigue añorando las producciones previas a los últimos años de fama de Televisa -2012-, que ni con los remakes de sus obras más afamadas ha logrado reconquistar.

Por ello, una escena de la telenovela Mujeres Engañadas se ha vuelto viral y no precisamente por tener diálogos divertidos, el cual comúnmente es el motivo de su revuelo ya que los usuarios los recrean, sino por recordar el momento en que el ahora primer actor Andrés García le dio un tremendo golpe a Anahí como parte de una escena, aunque más de uno consideró que se le pasó la mano.

En el divertido momento la RBD, que dentro de la trama interpretaba a Jessica Duarte Jiménez, tenía la misión de ignorar por completo a la que era su abuela, pues el polémico actor ahí fungía como su padre -Javier Duarte Cortés-. Al hacerlo, él le pide que la salude bien y ante las negativas de la que era una niña muy caprichosa y mimada, no queda más remedio que darle un tremendo golpe en la cabeza.

Aunque todo se trató de una escena, es inevitable no ver la reacción de la actriz protagonista de Rebelde (2004), pues su cuerpo se movió con gran fuerza, posiblemente porque no esperaba que el impacto fuera tan grande. Incluso, se puede ver a algunos actores presentes en el momento que están apunto de romper en risas ya que el actor de El Cuerpo del Deseo no calculó bien sus movimientos.

Diversos comentarios han dejado ver que el divertido momento no fue muy del agrado de la intérprete de éxitos pop en español como Mi Delirio, Sálvame y Me Hipnotizas, pues a pesar de que no se salió del papel reaccionado profesionalmente, su cara de disgusto no era solo parte del guion.

“Para las pulgas de Anahí, ese golpe posiblemente le salió caro a Andrés”. “La otra actriz casi muerta de risa y Anahí con la cara de súper enojada que hasta uno siente que no era parte del papel”. “Pobrecita ella toda chiquita y posiblemente muy delgada y el señor con su manota dándole fuerte que toda la movió de la cabeza y el cuerpo”. “Sí de por sí dicen que Anahí era especial para trabajar en las telenovelas, seguramente armó un gran pancho después de tremendo golpe”, se puede leer en los comentarios.

Mujeres Engañadas resultó ser uno de los grandes aciertos de Emilio Larrosa -y posiblemente de los únicos- pues la historia de cuatro parejas que viven en un mismo edificio, dentro del cual, la mentira y la infidelidad serán los principales problemas de relación y familia que enfrenten los involucrados, causó grandes controversias y polémicas en el año 2000, atrapando la atención del público que sintonizaba en el horario estelar de Las Estrellas.

El año pasado, en entrevista con Daniel Habif, dejó en claro que mientras realizaba la telenovela Dos Hogares quería renunciar a Televisa. En ese momento su respuesta sobre el motivo fue muy explícita:

“Muchas veces a mí me tocaba defenderme de los mismos programas de la empresa en la que yo trabajaba -Televisa-, entonces eso era de ‘¿cómo, pero no es mi casa aquí?’. Creo que tengo ganas de darme una oportunidad en todos los sentidos, también a mi corazón de tener un poquito más de paz, de no estar tan expuesta porque estoy necesitando ayuda; esta bien pedir ayuda ¿sabes?”, expresó de manera asombrada.

