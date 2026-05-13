Rocha Moya, en la mira de la FGR: localizan su paradero pero aún no lo citan a declarar

Los fiscales federales han consolidado tres averiguaciones relacionadas con secuestros, homicidios e irregularidades ocurridas en 2021, mientras mantiene su curso el seguimiento a los funcionarios que presuntamente participaron en estos hechos. (Infobae-Itzallana)

La Fiscalía General de la República (FGR) sabe dónde está Rubén Rocha Moya —gobernador con licencia de Sinaloa— pero no lo ha citado formalmente a declarar, reveló La Jornada. Las investigaciones que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa avanzan y el Ministerio Público Federal tomó una decisión clave: unificar en un solo expediente tres indagatorias que hasta ahora corrían por separado.

Las carpetas involucran el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, el homicidio del ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, y presuntas irregularidades electorales en Sinaloa en 2021.

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Vigilado desde el aire: drones y helicópteros sobre el Palacio de Gobierno

Y mientras la FGR avanza, un reporte de inteligencia de fuentes norteamericanas obtenido por Proceso revela que Rocha Moya se encontraría resguardado dentro del Palacio de Gobierno de Culiacán, bajo un esquema de vigilancia aérea inédito: un helicóptero tipo Little Bird —utilizado en operaciones especiales por fuerzas estadounidenses— y al menos seis drones de gran tamaño realizan sobrevuelos constantes, con mayor intensidad en horarios nocturnos.

El documento, fechado el 11 de mayo, describe el operativo como “vigilancia estratégica y disuasión aérea permanente”, una categoría que no solo implica monitoreo, sino capacidad de intervención inmediata. El reporte también señala que Rocha Moya presentaría una afección respiratoria derivada de un debilitamiento inmunológico.

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En paralelo, Proceso reporta movimientos en su entorno: Enrique Inzunza Cázarez, figura clave del poder local, habría sido ubicado en Badiraguato en una vivienda con características de resguardo reforzado, mientras miembros de su familia modificaron abruptamente sus rutinas.

Un documento obtenido por un medio indica que se mantiene un operativo de monitoreo y disuasión constante en la sede gubernamental, con el uso de helicópteros y drones, mientras aumentan los controles en áreas cercanas al inmueble

La reunión que nunca ocurrió y sus consecuencias fatales

Según las investigaciones, Rocha Moya habría acordado reunirse en julio de 2024 con El Mayo Zambada, el ex rector Cuén Ojeda y Joaquín Guzmán López —hijo de El Chapo—. El gobernador con licencia no se presentó. En ese encuentro, Cuén Ojeda fue asesinado y El Mayo fue secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses.

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Los diez ex funcionarios sinaloenses —incluido Rocha Moya— son señalados por EU de haber recibido sobornos de la facción de Iván Archivaldo Guzmán Salazar. La FGR ya solicitó las pruebas en poder del gobierno estadounidense y analiza la procedencia de tramitar una detención provisional con fines de extradición.

Contralmirante Farías: el reloj corre para México

En el caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, Argentina resolvió no expulsarlo, por lo que México inició formalmente el proceso de extradición. El gobierno mexicano tiene hasta el 21 de junio para formalizar la solicitud. La FGR fue enfática: los hermanos Farías Laguna “no son chivos expiatorios” y hay pruebas suficientes para juzgarlos en territorio nacional.

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El despacho de abogados señaló la situación actual mediante un comunicado. Crédito: Especial

Caso CIA en Chihuahua: 40 de 43 agentes ya declararon

Sobre la presencia ilegal de agentes de la CIA en operativos antinarcóticos en Chihuahua, ya comparecieron 40 de los 43 participantes en el operativo donde murieron dos agentes estadounidenses que actuaron sin autorización del gobierno federal. Ni la gobernadora María Eugenia Campos ni el ex fiscal César Jáuregui Moreno han sido citados a declarar.