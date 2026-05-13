Colombia

Sergio Fajardo arremetió contra Abelardo de la Espriella por controversias del abogado con dos periodistas: “¿Puede un machista y misógino ser Presidente?”

El aspirante a la Casa de Nariño difundió un video en el que acusó al abogado y también aspirante de tener actitudes cuestionables, intensificando la polémica de cara a las elecciones del 31 de mayo

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Sergio Fajardo cuestionó conductas autoritarias de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre riesgos para Colombia - crédito Colprensa - Luisa González/Reuters
Sergio Fajardo cuestionó conductas autoritarias de Abelardo de la Espriella y advirtió sobre riesgos para Colombia - crédito Colprensa - Luisa González/Reuters

El ambiente político en Colombia vive un nuevo episodio de confrontación tras la difusión de un video en el que Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y actual candidato presidencial, cuestionó públicamente las actitudes del abogado Abelardo de la Espriella, también aspirante a la presidencia.

El cruce de declaraciones, divulgado en la red social X, puso en el centro del debate la conducta del candidato, a quien Fajardo calificó como “machista y misógino”.

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El video, que rápidamente alcanzó amplia repercusión entre los usuarios, mostró los momentos en los que De la Espriella sostuvo momentos tensos con periodistas y colaboradores, específicamente en Noticias Caracol con María Lucía Fernández, conocida como Malú, y en el programa digital Piso 8, donde mostró una fotografía suya con “doble sentido” a una comunicadora, en medio de una conversación distensionada con los conductores del programa.

El primer caso citado por Fajardo fue el de Noticias Caracol, donde el jurista mientras respondía a las preguntas estalló contra Malú, cuando le preguntó sobre la ética en un posible gobierno suyo.

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El candidato presidencial aseguró que el contendiente de la derecha es "machista" y "violento" - crédito @sergio_fajardo/X

Tras lo anterior la comunicadora le pidió: “No pelee, candidato”. A lo que él replicó: “No, yo no estoy peleando. Lo que pasa es que la ignorancia es atrevida y porque si hubieses investigado un poco, tú no entiendes la diferencia porque tú no tienes formación en derecho. Pero como tu pregunta tiene veneno y al parecer tú estás aquí para eso. No, cariño. No, cariño, yo estoy bien segurito de lo que tengo”.

El segundo caso citado por Sergio Fajardo fue el incómodo momento de De la Espriella con la periodista Laura Rodríguez del medio digital Piso 8, conducido por Jota Flórez y el humorista Jhovanoty.

La interacción incluyó gestos hacia el equipo periodístico y comentarios sobre una fotografía, con frases a la periodista como: “¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven. Acércala, acércala. Dale zoom, dale zoom. No, mi amor, pero ¿qué más ves? Gracias, cariño. No seas tímida”.

El intercambio generó incomodidad, lo que llevó a uno de los periodistas a preguntar: “¿Pero qué es lo que quiere que le vean en esa foto?”. Estas expresiones fueron consideradas por observadores y sectores políticos como muestra de una actitud despectiva hacia la prensa y hacia las mujeres.

En la misma grabación, Sergio Fajardo intervino y definió a su rival como “un atarban, machista, violento, autoritario, agresivo”. Añadió que “lo más grave de todo es: puede ser presidente. Este 31 de mayo tenemos que cerrar ese capítulo. Nunca, Colombia no puede caer tan bajo”.

Sergio Fajardo acusó a Abelardo de la Espriella de misoginia y autoritarismo en medio de polémica electoral - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo acusó a Abelardo de la Espriella de misoginia y autoritarismo en medio de polémica electoral - crédito @sergio_fajardo/X

El propio Fajardo reforzó su postura al publicar el video en X, acompañado por un mensaje donde planteó: “¿Puede un machista y misógino ser Presidente de Colombia? Sí, puede, lamentablemente”.

El exgobernador agregó: “¿Nos conviene? Absolutamente no”, e instó a los ciudadanos a unirse para evitar, en sus palabras, la llegada de “personajes peligrosos” al poder.

Los tic autoritarios de Abelardo, sus fantochadas y sus complicidades con la corrupción son una grave amenaza para Colombia”, concluyó en su mensaje.

Abelardo de la Espriella pidió disculpas a periodista y Sergio Fajardo le contestó: “128 palabras para justificarse”

La periodista Laura Rodríguez expresó su malestar luego de un episodio en el programa Piso 8, donde Abelardo de la Espriella realizó comentarios dirigidos hacia ella.

No fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”, declaró Rodríguez respecto al incidente.

Sergio Fajardo criticó la disculpa de Abelardo de la Espriella a periodista - crédito @sergio_fajardo/X
Sergio Fajardo criticó la disculpa de Abelardo de la Espriella a periodista - crédito @sergio_fajardo/X

De la Espriella, candidato presidencial, emitió un mensaje en el que intentó aclarar su posición. “Entiendo que, aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”, afirmó.

El abogado sostuvo que su intervención ocurrió en un contexto humorístico, motivado por comentarios previos de los anfitriones sobre supuestos implantes y con una fotografía publicada en sus redes. “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”, añadió.

Por su parte, Sergio Fajardo, también candidato, cuestionó la justificación ofrecida por de la Espriella: “128 palabras para justificarse. 6 para disculparse”, escribió en X, resaltando la brevedad de la disculpa comparada con la explicación.

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