Lyn May reveló que mantuvo un romance con Vicente Fernández, quien llegó a pelear por ella

La vedette dio detalles sobre el romance que mantuvo con Chente (Fotos: Instagram/@lyn_may_ // Cuartoscuro)

Tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre, Lyn May confesó algunos detalles de la relación que habría mantenido con el cantante cuando ambos estaban casados.

Según expresó Lyn May en entrevista con De Primera Mano, el fallecimiento del Charro de Huentitán fue una pérdida grande para ella, pues vivió algunas anécdotas memorables con el cantante, aunque son personales y no quisiera exhibirlas por respeto a él y a la familia Fernández.

Sin embargo, sí reveló que El Rey fue parte de los hombres que conquistaron su corazón, así como ella lo hizo con él, pues comentó que años atrás mantuvieron una relación mientras ella estaba casada e, incluso, esto provocó que el cantante se fuera a los golpes con su esposo.

Pese a que tan sólo unos días atrás falleció el cantante, Lyn May destapó detalles de su relación (Foto: EFE/ Francisco Guasco)

“Tuvimos una relación, pero te digo, por respeto no puedo decir nada. Yo creo que todos sabíamos que era ojo alegre y que teníamos relaciones, con algunas compañeras, no solamente yo (...) y trabajando juntos, imagínate”, confesó la vedette.

Y es que en ocasiones anteriores la actriz reveló que habría mantenido una muy cercana amistad con Chente cuando trabajaron juntos en el Teatro Blanquita. No obstante, en ese entonces aseguró que él siempre solía abrazarla de forma cariñosa, pero sólo como un amigo.

Ahora, además de confirmar que habría mantenido algo más que una amistad, aseguró que el intérprete de Estos celos llegó a pelearse fuertemente con el entonces esposo de la bailarina, pues loa habría encontrado en una situación comprometedora.

Lyn May ha tenido muchos romances a lo largo de su vida y siempre ha hablado abiertamente de ellos (Foto: @lyn_may_/ Instagram)

“Yo estaba casada y él me abrazó, como no se dio cuenta de que venía mi esposo, atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea entre ellos (...) a golpes por mí”, señaló Lyn May.

Según recuerda la vedette, ella y Chente se estaban besando en el teatro mientras su marido se fue acercando a ellos, momento en el que también el cantante se dio cuenta de lo que estaba por ocurrir y se fue contra él a golpes. “Estuvieron peleando mucho tiempo hasta que mi hermano los separó”, dijo Lyn.

La actriz ahora recordará al que alguna vez su pareja con cariño y como el artista talentoso que fue. “Un hombre dulce, una persona cariñosa, una persona que me quiso y una persona que es el ídolo de todo el mundo, que dejó canciones, que dejó un legado hermoso, que todo el mundo lo queremos y lo vamos a extrañar mucho”, compartió May.

Los comentarios de la bailarina por sus recuerdos con el Charro de Huentitán no fueron bien recibidos por los conductores, quienes la criticaron por hablar de este tema cuando hace sólo tres días falleció el cantante.

Tras la muerte del Charro de Huentitán, varios artistas han hablado de sus anécdotas trabajando con él (Foto: EFE/Fernando Aceves)

Sin embargo, no es la primera ve que Lyn May reconoce el cariño que sentía por Vicente Fernández, pues hace unos meses, cuando el cantante tuvo el trágico accidente que lo llevó a pasar sus últimos días en un hospital, la vedette confesó que le hubiera gustado poder visitarlo, pero sabía que no era algo posible, pues él estaba en terapia intensiva y sólo sus familiares podían tener un pequeño acercamiento.

De hecho, la acapulqueña deseaba poder entregarle un regalo al intérprete de Acá entre nos, y este detalle no se trataba de otra cosa que una foto de cuando trabajaron juntos en el teatro, donde su esposo y el cantante se habrían peleado.

“Le voy a llevar un recuerdito o una foto de cuando estuvimos en el Blanquita, pero yo creo ahorita él no ve eso en este momento, porque está delicado, pero que sepa que estuve ahí”, dijo en septiembre.

