“Juan Gabriel era buen amante, yo le enseñé”: Lyn May habló otra vez sobre el “Divo”

Lyn May y Juan Gabriel fueron buenos amigos hace décadas Fotos: Instagram.

La vedette Lyn May volvió a hablar sobre la relación tan cercana que tuvo hace décadas con Juan Gabriel y aseguró que el intérprete era un buen amante porque ella le enseñó.

Desde su casa en Cancún, donde pasa la cuarentena por COVID-19, Lyn May ofreció una entrevista para el programa De Primera Mano, en donde -de nueva cuenta- realizó algunos comentarios acerca del “Divo de Juárez”.

Como ya ha contado en otras ocasiones, Lyn May recordó cuando conoció al cantante en un centro nocturno de Jalisco conocido como “El Sarape”.

Un joven Juan Gabriel, que entonces no era famoso porque ni siquiera había iniciado su carrera musical, acudió con Lyn para pedirle ayuda, pues deseaba que lo contactara con gente del medio.

Lyn May conoció a Juan Gabriel cuando ella ya era una vedette famosa y él aún no iniciaba su carrera musical (IG: lyn_may_)

Finalmente su relación fue creciendo hasta que se volvieron íntimos amigos y él le pidió a Lyn que dijera que eran novios, pues no podía hablar abiertamente de sus preferencias sexuales.

Gustavo Adolfo le preguntó a Lyn si alguna vez había tenido relaciones íntimas con el cantante, pero la vedette se negó a responder de manera clara, pues explicó que todo eso lo contará en un libro que ya estaba preparando, pero que se quedó a la mitad porque falleció el escritor.

El periodista volvió a insistir en el asunto y le preguntó directamente “¿Era buen amante Juan Gabriel?”, a lo que Lyn May respondió:

Era buen amante, bueno, le enseñé yo, mi amor, todo le enseñé yo, él no sabía nada, era un chamaco. Él sabía de canciones y eso, pero no sabía nada de mover la lengua

Piensa contar en un libro todo lo que vivió con Juan Gabriel (IG: lyn_may_)

El periodista, sorprendido, le preguntó si ella había sido la primera mujer en la vida del cantante. “Sí, exacto. Fui la maestra de Juan Gabriel”, dijo Lyn.

Durante la charla, Mónica Noguera le preguntó si el cantante no llegó a proponerle que tuvieran un hijo, como hizo con otras mujeres.

La vedette se negó a responder, pero señaló: “Tengo una hija que se llama Gabriela, nada más eso les voy a decir”.

Jugó con la idea de que podría tener una hija de Juan Gabriel (CUARTOSCURO)

Acerca del tema de los hijos del "Divo", Lyn aseguró que ninguno es de él, pues todos son adoptados.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó si en alguna ocasión el cantante la ayudó a cubrir con los gastos de alguna de sus hijas, pero Lyn May fue tajante al señalar:

A Juan Gabriel yo lo mantuve, él vivió conmigo, en mi casa, él no tenía nada, él dormía en las banquetas, a veces se quedaba ahí en el camerino

Ya hace unos días, en una entrevista para el programa Venga la alegría, Lyn se refirió a ese tema y recordó cómo ayudó a Juan Gabriel en sus inicios.

Reconoció que llegó a sentirse usada por el cantante (CUARTOSCURO)

“Para presentarme a los de la compañía grabadora de discos me presentaba como su novia porque no podía él decir que era gay, salíamos a todos lados cuando él todavía no era conocido”, explicó.

Como ya había señalado en otras entrevistas, Lyn May aceptó que se sintió usada por el intérprete.

De hecho el reportero le preguntó diractamente si Juan Gabriel la utilizó.

“Sí, claro, cuando él me fue a buscar al Sarape de Guadalajara no era nadie, dormía en la calle, andaba con una libreta enseñando sus canciones. Me dijo ‘te envidio’ y yo ‘por qué’ ‘porque tú puedes hacer lo que quieres en la pista y yo no’”.

Lyn May (Foto: Cuartoscuro)

También reveló que el cantante admitió que se "alborotaba" al estar cerca de ella.

“Cuando yo me vestía él me agarraba las piernas, yo creo que lo hacía porque él quería tener las piernas así”.

Según Lyn, Juan Gabriel le confesó que “sí se le llegaba alborotar ‘el pajarito’ cuando me agarraba. Vivía conmigo, se acostaba conmigo, era lógico”.

