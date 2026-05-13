Asalto a conductor de aplicación en trayecto Cuautitlán-Teoloyucan exhibió riesgos para choferes en el Edomex

En el asalto participaron cuatro personas. (Imagen potenciada con IA | Infobae México)

Un conductor de aplicación reportó un asalto armado la noche del 11 de mayo luego de realizar un viaje desde la zona del Suburbano Cuautitlán con dirección al campo de fútbol “El Pino”, en San Bartolo Teoloyucan, Estado de México.

De acuerdo con el testimonio difundido por el propio operador, alrededor de las 8:50 de la noche comenzó a ser intimidado por varios sujetos que presuntamente lo amenazaron con un arma de fuego durante el trayecto. Señaló además que los agresores viajaban acompañados por dos mujeres que también participaron en el robo.

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El conductor denunció que los presuntos responsables le quitaron el teléfono celular, cartera y otras pertenencias personales antes de escapar con el vehículo. Tras el asalto, logró pedir ayuda a un comerciante de la zona, quien le permitió comunicarse con familiares y reportar lo ocurrido a las autoridades.

GPS y cámaras permitieron localizar el vehículo en Tultepec

Gracias al sistema de geolocalización y a las cámaras instaladas en la unidad, el automóvil fue rastreado en Tultepec, donde policías municipales localizaron el vehículo abandonado horas después.

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Sin embargo, no se reportaron personas detenidas y los presuntos responsables lograron escapar antes de la llegada de las autoridades.

Un conductor de aplicación fue víctima de un asalto armado la noche del 11 de mayo durante un viaje solicitado desde la zona del Suburbano Cuautitlán con dirección al campo de fútbol “El Pino”, en San Bartolo Teoloyucan, Estado de México.

El caso volvió a colocar atención sobre los riesgos que enfrentan conductores de plataformas digitales en municipios del norte del Estado de México, quienes han denunciado un incremento de asaltos y robos de vehículos durante servicios considerados de alto riesgo.

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Cuentas falsas y pagos en efectivo elevaron riesgo de robos

Conductores han dado testimonios sobre estos episodios violentos, resaltando que varios ataques son cometidos mediante cuentas falsas o perfiles recién creados en aplicaciones de transporte, utilizados para solicitar viajes hacia colonias con poca vigilancia o zonas alejadas.

También advirtieron que los servicios pagados en efectivo representan uno de los principales focos de riesgo, debido a que delincuentes aprovechan esa modalidad para evitar rastros bancarios o bloquear cuentas después de cometer los robos.

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En distintos casos documentados por operadores, los pasajeros solicitan modificaciones de ruta durante el trayecto para dirigir a los choferes hacia calles solitarias, donde finalmente son despojados del vehículo, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Municipios del norte del Edomex acumularon denuncias

Cuautitlán, Tultitlán, Coacalco, Ecatepec y Tultepec aparecen de forma recurrente en denuncias realizadas por conductores de aplicación, principalmente por robos nocturnos y agresiones durante viajes solicitados desde cuentas recién registradas.

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Trabajadores de plataformas digitales también denunciaron que durante 2026 continuaron registrándose robos constantes contra conductores y repartidores, incluidos despojos de motocicletas, automóviles y equipo de trabajo.

Además, alertaron sobre personas que utilizan mochilas, perfiles o distintivos robados de aplicaciones para hacerse pasar por operadores y facilitar actividades delictivas.

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Aplicaciones reforzaron herramientas de seguridad

Ante el aumento de denuncias, plataformas como Uber y DiDi implementaron funciones de monitoreo GPS, verificación de usuarios, grabación de audio y botones de emergencia conectados con autoridades.

Sin embargo, conductores sostuvieron que esas herramientas no siempre impiden los asaltos, especialmente en zonas donde la respuesta policial tarda varios minutos o existen problemas de cobertura móvil.

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De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública retomadas en reportes sobre seguridad del Estado de México, la entidad se mantuvo entre las que concentraron más investigaciones por robo de vehículo en el país durante los últimos años.

Sólo entre el 1 de enero y el 24 de febrero de 2026 se iniciaron 2 mil 386 carpetas por este delito en territorio mexiquense, según datos de la Fiscalía estatal.

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