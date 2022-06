Lyn May se avergüenza por sus amoríos con políticos y un expresidente: “Son unos rateros”

La famosa nunca ha tenido recelo en destapar sus relaciones sentimentales (Foto: Instagram/@lyn_may_)

Lyn May no para de dar de qué hablar, y tras sus recientes lanzamiento musicales a ritmo de reggeatón y su intención por convertirse en una artista respetada en el género urbano, ahora la famosa vedette emitió declaraciones que casuaron revuelo.

Y es que la bailarina nacida en Acapulco, Guerrero, declaró que la avergüenza haber sostenido relaciones sentimentales en el pasado con hombres de la política y con un ex presidente de México, aunque la polémica famosa no reveló el nombre del aludido.

Liliana Mendiola Mayanes, su nombre real, fue entrevistada por el youtuber Doble G, y ahí hizo un repaso por su pasado y destacó que aunque se siente muy orgullosa por sus relaciones con productores del mundo del entretenimiento, también se siente apenada por haber tenido amoríos con hombres del mundo de la política.

Lyn May aseguró que todos los políticos son "unos rateros" (Foto: Instagram/@lyn_may_)

“Fui novia de un presidente, de uno, uno loco que andaba por ahí. Los presidentes no te creas que es un orgullo andar con alguno (...) hay cada presidente que la verdad da vergüenza. La verdad yo me avergüenzo de haber andado con un presidente porque son unos rateros. Me da vergüenza decirlo”, dijo la cantante de La loba.

La polémica famosa no quiso ahondar en detalles y no reveló los nombres de quienes compartieron con ella; sin embargo, en una entrevista que brindó a Imagen TV en 2013, Lyn mencionó el nombre de José López Portillo como uno de sus enamorados; el fallecido político priista ocupó la investidura presidencial de 1976 a 1982.

De acuerdo con la emblemática famosa de 69 años, luego de que apareció en la película de 1975 del director Alberto Isaac, Tívoli, con la que llamó la atención del público mexicano con su exuberante figura, comenzó a tener muchas oportunidades de trabajo y en una ocasión se topó con el politico, quien quedó prendado de ella y comenzó a cortejarla.

Luego de su relación con Lyn, en 1995 López Portillo se casó con otra ex vedette, Sasha Montenegro (Fotos: Archivo)

“Me pasó con un presidente de la República. En Churubusco la señora me agarró a golpes, sí me pasó. A las vedettes nos pasa de todo”, contó May durante dicha conversación.

Desde entonces, la actriz de cine de ficheras no ha parado de compartir cómo fue que López Portillo la buscaba. “Yo no tengo la culpa de que él me empezara a mandar regalos, cosas, flores y además iba por mí”, relató en una ocasión.

Al enterarse, la primera dama, Carmen Romano golpeó a la vedette, por lo que terminó la breve relación. “Le gustaban mucho las vedettes, pero yo fui la primera”, reveló recientemente Lyn, pues en 1995 el político se casó con Sasha Montenegro, otra bailarina famosa de la época.

Lyn aseguró que Vicente Fernández llegó a pelear por ella a golpes (Fotos: Instagram/@lyn_may_ // Cuartoscuro)

Lyn May se ha caracterizado, entre otras cosas, por hablar abiertamente de las relaciones sentimentales que ha vivido al paso de los años. Hace unos meses recordó cómo fue su cercanía con el fallecido Vicente Fernández, quien aseguró, alguna vez se batió a golpes por ella con el esposo de Lyn.

“Tuvimos una relación, pero te digo, por respeto no puedo decir nada. Yo creo que todos sabíamos que era ojo alegre y que teníamos relaciones, con algunas compañeras, no solamente yo (...) y trabajando juntos, imagínate”, confesó la vedette.

Y es que en ocasiones anteriores la actriz había revelado que habría mantenido una muy cercana amistad con Chente cuando trabajaron juntos en el Teatro Blanquita. No obstante, en ese entonces aseguró que él siempre solía abrazarla de forma cariñosa, pero sólo como un amigo.

La bailarina actualmente enfoca su carrera en la música del género urbano (Foto: Cuartoscuro)

Ahora, además de confirmar que habría mantenido algo más que una amistad, aseguró que el intérprete de Estos celos llegó a pelearse fuertemente con el entonces esposo de la bailarina, pues los habría encontrado en una situación comprometedora.

“Yo estaba casada y él me abrazó, como no se dio cuenta de que venía mi esposo, atrás de mí, estuvo muy fuerte la pelea entre ellos (...) a golpes por mí...Estuvieron peleando mucho tiempo hasta que mi hermano los separó”, señaló Lyn May.

SEGUIR LEYENDO: