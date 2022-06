No sólo Christian Nodal ni Residente: la “tiradera” de Lyn May a J Balvin por misógino

Lyn May también se lanzó contra J Balvin tras video misógino del reaggetonero

En los últimos días un tema ha acaparado los titulares del medio del espectáculo: la mediática riña entre Christian Nodal y J Balvin. Todo comenzó cuando en días pasados el cantante de regional mexicano decidió cortarse el pelo casi a rape y lo tiñó de un color amarillo intenso, además se hizo plasmar flores de colores.

El nuevo look del intérprete de Ya no somos ni seremos causó revuelo en las redes sociales y pronto surgieron las comparaciones con J Balvin, quien ha manejado un estilo similar desde el inicio de su carrera. Fue así que memes y bromas inundaron las redes porque además, el cantante de “mariacheño” se realizó otro nuevo tatuaje en la cara.

En medio de las críticas a la nueva imagen del cantante de 23 años, y los cuestionamientos referentes a su salud mental -pues se ha especulado que sus drásticos cambios tendrían que ver con un difícil momento en su vida personal- J Balvin atizó la llama de forma personal.

La publicación de J Balvin que inició el drama con Christian Nodal. Imagen: original tomada de @jbalvin

Y es que el cantante colombiano empleó su cuenta de Instagram para hacer mofa de Nodal con una imagen comparativa donde se les ve a los dos: “Encuentra las diferencias”, escribió seguido de dos emojis “llorando de la risa”.

Este gesto causó la ira del ex novio de Belinda, quien contestó a través de sus historias resaltando los aspectos musicales de sus carreras: “Yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea con orgullo. Que tu foto la elegiste y la mía la subió la prensa”.

A manera de respuesta, el cantante del género urbano dijo “Ya está bien, esto sólo fue pa’ divertirme”, usando la frase del coro de la “tiradera” que le hizo Residente meses atrás en la sesión #49 de Bizarrap.

Con el tema "Girasol", Nodal cuestionó la calidad artística del colombiano, quien se burló de él usando un filtro con el nombre de Belinda (Foto: (captura de pantalla YouTube/Christian Nodal // captura de Instagram/@jbalvin)

Sólo una hora después, el reggaetonero subió un video con un filtro simulando un tatuaje de Belinda en el rostro mientras decía: “Yo lleno todos mis conciertos, pero el sentido de la foto era que se ve-linda, se ve-linda (Belinda)”, haciendo una referencia a cómo suena el nombre de la ex pareja de Nodal.

Después de ese video, Balvin dijo que había amanecido “bromista” para justificarse, por lo que el cantante nacido en Sonora publicó una historia escuchando la tiradera de Residente y escribió en su Instagram “Yo también amanecí bromista”.

Más de 30 horas después de haber anunciado que lanzaría una canción “tiradera” en contra del colombiano, Nodal finalmente lanzó el tema Girasol, en un estilo rock y hip hop muy distinto a las canciones que el cantante compone y produce.

J Balvin y Christian Nodal protagonizaron uno de los más comentados pleitos del mes, pero en carrera artística, destaca el colombiano FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

La letra de la canción es una fuerte afrenta contra Balvin y en ella se nota la furia de Nodal: “Pobre payaso que usa a todo el mundo pa’ conectar con la gente. Dices “Latino Gang” pero pisas a toda tu gente. Para dar mensajes, m’ijo, hay que ser coherentes. Si tú no eres artista, al menos sé prudente. Hoy me sabe a mierda, traigo un Balvin en los dientes. Por falta de empatía le toca ser resiliente... Cincuenta millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar, ¿eso te gustaría a ti? Todos salimos bellos en las portadas de revista y en las fotos que elegimos pa’ subir al Insta’...” es parte de la extensa letra del tema.

Pero ni esta “tiradera”, de la cual el mismo Nodal declaró haberse arrepentido, ni la de René Pérez Residente han sido la única que J Balvin ha recibido. Y es que sl exponente del género urbano causó ámpula cuando en septiembre de 2021 lanzó el tema Perra al lado de Tokischa, extraído de su álbum José.

Residente causó revuelo en 2021 con el tema donde se lanzó duramente contra el colombiano (Foto: @lyn_may_)

Y es que la canción y su video recibieron señalamientos de misoginia y racismo, pues en el clip se podía ver a múltiples mujeres de piel oscura, encadenadas y gateando, siendo llevadas por una rienda sostenida por el cantante. Dicho video causó la consternación del público, la de la vicepresidente colombiana Marta Lucía Ramírez -quien lo reprendió de manera pública- y hasta la de la propia madre del cantante, quien se mostró contrariada.

Fotograma de 'Perra', video que fue retirado de la cuenta oficial de J Balvin

Finalmente el video fue retirado en octubre y J Balvin pidió disculpas, sin embargo, al poco tiempo fue lanzado el tema Loba, un reggaetón cantado por la vedette mexicana Lyn May, donde hizo mención al escándalo y a su manera reivindicó a las mujeres.

“J Balvin, quién eres, insultas mujeres, de donde naciste, respeta mujeres, ¿sientes presión y confusión?...La mujeres somos muy bonitas, merecemos respeto, ¡cabrón! René de Calle 13, tú tenía razón”, rapea la bailarina en la canción que lanzó al lado de OG El movimiento y René Ortiz.

La mexicana se lanzó contra J Balvin con su particular estilo (Foto: Instagram)

Después del lanzamiento del tema, la famosa de 69 años aseguró que el aludido en su canción se molestó con ella:

“J Balvin se quejó conmigo, se enojó conmigo, porque recibió mal la canción. Está enojado porque le digo ‘cabrón, por qué atacas a las mujeres en la canción’ y se molestó. Pero sí es un cabrón, por qué anda sacando ese video donde les pega a las mujeres latigazos. Pero ya se enojó conmigo también, para qué anda haciendo esas cosas. Las mujeres se respetan, si nació de una mujer, que no chingue porque si no yo sí se la voy a mentar bien mentada. Me lo voy a chingar”, aseguró en enero de este 2022 la famosa actriz del cine de ficheras mexicano.

