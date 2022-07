Santa Fe Klan se cayó al intentar que lo cargaran durante un concierto

Durante uno de sus conciertos, Santa Fe Klan se aventó hacia el público.

Recientemente el rapero Santa Fe Klan despertó euforia por su participación en la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever, una película de Marvel donde aparece Tenoch Huerta. Sin embargo, también vivió un momento angustiante durante uno de sus conciertos. El evento ocurrió el pasado 24 de julio en la Feria de Rosarito en Tijuana, Baja California.

El joven decidió lanzarse hacia el público mientras cantaba Cuidando el territorio, pues les advirtió a los asistentes “Pero me van a agarrar, ¿eh?”; en uno de los varios videos difundidos, se pudo ver que Santa Fe Klan se aproximó varias veces hacia el borde del escenario antes de finalmente aventarse.

(Foto: captura de pantalla)

Por algún motivo, los integrantes de su equipo no lo dejaban saltar desde el escenario y lo detuvieron abrazándolo con sus brazos, es probable que estuvieran intentando evitarlo por protección a su integridad o porque la distancia era muy grande como para que llegara a las manos de los asistentes.

Aunque fingió que iba a seguir cantando, el originario de Guanajuato por fin logró esquivar a los bailarines y cantantes que estaban en el escenario, se lanzó sin éxito, pues sus compañeros siguieron jalándolo hacia la plataforma y cayó en un espacio donde no había muchos fans.

Después del incidente, la base de la canción siguió sonando mientras todos los asistentes gritaban por la consternación y corrian a intentar levantar al cantante. Después de un corte en el video de @soyvianneth, se pudo ver a Ángel Jair Quezada Jasso ya repuesto en otra zona del escenario.

Foto: CUARTOSCURO

Desde ahí, reclamó a su equipo por haberlo retenido ante el salto: “Se pasaron de verg*, perros, ¿Pa’ qué chin*aos me agarran, si ya les había dicho que me iba a aventar?”, dijo al micrófono. La intención original de Santa Fe Klan era que sus fans lo cargaran, pero no se logró por la intervención de sus bailarines.

En algunas fotografías difundidas en redes sociales, se pudo ver que miembros del staff e incluso un bailarín intentaron “atrapar” al rapero sin éxito, cabe señalar que en el video, se pudo ver que un integrante del equipo saltó antes que Santa Fe Klan para aparentemente prevenir accidentes. El joven rapero no sufrió ninguna lesión.

Hace unos meses, el rapero se viralizó en redes después de ser captado tras su llegada a Guanajuato con escoltas, un chaleco antibalas y perros de protección.

Santa Fe klan en Guanajuato (Foto: Captura de pantalla/ Tiktok @dyo9nwhwm3vl)

Fue a través de un video en TikTok donde se puede observar al cantante descendiendo de unas escaleras por una calle, mientras estaba rodeado de varios elementos armados y todos caminan velozmente. Asimismo, el artista porta una playera roja donde se puede vislumbrar que trae protección en el pecho.

Así, en el audiovisual de 52 segundos, Santa Fe Klan avanza entre los callejones rodeado de fans y curiosos que graban hasta adentrarse en una pequeña calle y desaparecer de la cámara.

Quien subió el video mencionó que supuestamente el artista iba en esas condiciones debido a que se dirigía a un encuentro con sus seguidores.

“Para todos los que preguntan por qué iba con tanta seguridad es porque apenas iba a entrar a la firma de autógrafos para sus fans”, explicó.

Santa Fe Klan en la banda sonora de Black Panther: Wakanda por siempre

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a la llegada de Santa Fe Klan a la banda sonora de "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Captura de pantalla Twitter)

La secuela de la película de Marvel, Black Panther: Wakanda Forever está a la vuelta de la esquina con su estreno en cines el próximo 11 de noviembre y lo más reciente de la película será que Santa Fe Klan formará parte del soundtrack del filme.

La canción titulada Soy será la canción que formará parte de la película. Este lunes 25 de julio el canal oficial de Marvel de la plataforma YouTube subió la pieza musical en la que resaltó el verso: “Soy lo que soy, no existirá otra opción, sangre y dolor siento en el corazón”, frase que será parte del prólogo de Black Panther: Wakanda Forever.

SEGUIR LEYENDO: