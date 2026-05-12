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La audiencia de ‘Supervivientes’ vuelve a salvar a una concursante que accede a la unificación: “Yo de aquí no me voy”

Una votación muy ajustada otorga por primera vez el pase directo a la etapa de unificación, dejando al resto de nominados en riesgo de expulsión

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La reacción de Claudia en la playa refuerza su vínculo con la audiencia
Claudia Chacón accede a la unificación después de superar otra nominación (Supervivientes)

La última gala de Supervivientes 2026 ha supuesto un punto de inflexión en el concurso al otorgar la salvación a Claudia Chacón, quien ha conseguido permanecer una semana más en el reality por decisión de los espectadores.

Esta victoria la posiciona no solo como favorita, sino como la única concursante que se ha garantizado ya un puesto en la inminente unificación, uno de los momentos más determinantes del formato. El concurso ha celebrado una nueva ceremonia de salvación en la que han estado nominados Aratz Lakuntza, Almudena Porras, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y la propia Claudia Chacón.

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La votación, efectuada por la audiencia a través de la aplicación de Mediaset Infinity, ha reflejado una clara pugna entre los candidatos, diferenciándose los porcentajes en 31,6%, 28,5%, 25,1% y 14,8% respectivamente. La diferencia entre los dos más votados ha sido de apenas dos puntos porcentuales, lo que evidencia el elevado nivel de competencia en esta etapa del programa.

Duelo con perfiles opuestos

Durante el desarrollo de la gala Tierra de Nadie, dirigida desde Honduras por María Lamela, se ha producido el tradicional momento en que los cuatro aspirantes nominales se han situado sobre el característico tobogán suspendido.

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En el primero de los anuncios, se ha confirmado que Aratz Lakuntza y Almudena Porras continuarían en la lista de nominados, dejando el desenlace entre Claudia Chacón y Alvar Seguí. Ambos representaban perfiles bien diferenciados: ella, acostumbrada a repetidas nominaciones; él, en su primera ocasión en riesgo de expulsión.

La revelación final ha llegado entre mensajes de nerviosismo y declaraciones de ambos finalistas. Claudia, consciente del reto, ha manifestado: “Estoy fatal porque mira que siempre estoy nominada, pero cada vez mis rivales son más fuertes. Pero yo de aquí no me voy, me agarro a una palmera si hace falta”.

El resultado del tobogán la coloca como única salvada de la noche
La prueba del tobogán decide el pase de Claudia a la unificación (Supervivientes)

Por su parte, Alvar ha mostrado ilusión por seguir en el concurso, refiriéndose a “esta experiencia y lugar maravilloso”. Finalmente, la audiencia ha concedido un 31,6% de los votos a Claudia, lo que ha supuesto su salvación y su paso directo a la unificación del jueves, como ha anunciado Ion Aramendi desde plató.

La cifra de 31,6% obtenida por Claudia Chacón en la votación ha consolidado su condición de favorita entre el público de Supervivientes 2026. La decisión deja a Almudena Porras, Aratz Lakuntza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo en la lista de nominados que se enfrentarán a la expulsión definitiva el jueves.

Duelo decisivo en el tobogán

El formato de salvación ha mantenido la tensión característica de la gala, con la tradicional prueba del tobogán como elemento central. El primero en abandonar la posibilidad de salvación ha sido Aratz Lakuntza, seguido de Almudena Porras, dejando el duelo decisivo entre Claudia Chacón y Alvar Seguí. Las declaraciones previas al desenlace han mostrado a Claudia como una concursante con estrategia definida frente al resto de sus compañeros, y a Alvar como un debutante en las nominaciones.

La resolución ha traído consigo una reacción especialmente efusiva de Claudia Chacón, quien, celebrando su salvación, ha lanzado un mensaje tanto de agradecimiento como de advertencia en la playa: “Os quiero tanto pero al público más que me sigue salvando. ¡Seguid nominándome!”.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

A la reacción inmediata se suma el anuncio desde plató por parte de Ion Aramendi, quien ha hecho público que el premio de Claudia era doble: además de librarse de la expulsión, obtiene automáticamente su plaza en la unificación del jueves, situándose en la recta final de la competición. La unificación implica que el siguiente expulsado será el único participante que no formará parte de la etapa colectiva definitiva, aumentando así la presión en el próximo programa.

A pesar de los enfrentamientos y sanciones, Claudia ha logrado mantener una sólida conexión con una parte significativa de la audiencia, que la ha convertido en la concursante con mayor número de salvaciones en primeras posiciones. Este respaldo la ha llevado no solo a librarse de la expulsión en varias ocasiones, sino a encarar la edición finalizada como favorita para la victoria.

El hecho de convertir la nominación en un espacio habitual y de gestionar el constante escrutinio mediático y de convivencia con el resto de concursantes la ha consolidado como pieza clave del programa. Su visibilidad, capacidad para provocar reacciones y mantenimiento de la tensión han conformado una estrategia efectiva tanto a nivel interno como de apoyo externo.

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