Los mejores memes que dejó la llgada de Santa Fe Klan al soundtrack de “Black Panther: Wakanda Forever”

Usuarios en redes sociales reaccionaron con memes a la llegada de Santa Fe Klan a la banda sonora de "Black Panther: Wakanda Forever" (Foto: Captura de pantalla Twitter)

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha causado gran furor entre el público mexicano después de que en los últimos días anunciara parte del elenco oficial de la secuela de una de sus historias más alucinantes. Black Panther: Wakanda Forever será la nueva película de la aclamada franquicia que llegará a la pantalla grande el próximo 11 de noviembre, filme que contará con el talento artístico de las y los mexicanos Tenoch Huerta, Mabel Cadena, Josué Maychi y María Mercedes Coroy.

La noticia de la participación de actores y actrices mexicanas en una de las películas más esperadas del UCM ha desbordado una incalculable cantidad de comentarios y opiniones, no obstante, los creadores y directores del nuevo filme agregaron un ingrediente extra a la producción que ya se perfila a ser una de las más exitosas de este 2022. Como una buena película no está completa sin un buen soundtrack, la tarde del pasado lunes se anunció que no solo Tenoch, Mabel, Josué y María serían los mexicanos participantes en el proyecto, sino que un tema del rapero mexicano Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, también formará parte de la banda sonora de la nueva película de Marvel.

Tras el anuncio, la reacción por parte de usuarios en redes sociales no se hizo esperar, por lo que de forma casi inmediata el nombre de Santa Fe Klan se convirtió en tendencia en redes sociales dejando a su paso una gran cantidad de comentarios, felicitaciones al rapero guanajuatense y, por supuesto, los siempre confiables y divertidos memes.

El tema con el que Santa Fe Klan llegó a la banda sonora de Black Panther: Wakanda Forever lleva por título Soy. En la letra, el rapero y compositor originario de Guanajuato, México utilizó la frase “Soy lo que soy, no existirá otra opción, sangre y dolor siento en el corazón”, misma que será utilizada en el prólogo de la nueva película de Marvel.

Cabe mencionar que, aunque la película se planea estrenar en un par de meses más, en el canal oficial de Marvel de YouTube ya se encuentra disponible la canción de Santa Fe Klan, la cual a tan solo unas horas de ser publicada ya acumula casi 500 mil reproducciones.

Con el característico tono de voz del joven de 22 años, en el tema Soy predomina un beat de rap mientras que, por su parte, la letra evoca al amor que Santa Fe Klan le tiene a su país origen lo cual combina a la perfección con el orgullo que millones de mexicanos han expresado tener ahora que actores y actrices de México formarán parte de la nueva película de una de las franquicias más exitosas y taquilleras de los últimos años.

“Un nuevo mundo será, lo que te llega se va y muy pronto acabará. Soy un águila en el nopal devorándome la serpiente del mal, muertos salgan de su tumba que el sol nos quema, que la tierra retumba. Soy agua, soy cielo, soy fuego, soy viento, soy aire, soy fuerza, soy tierra [...] Música del barrio, ¡Viva México! Dos mil y siempre”, se escucha en el tema Soy que formará parte de Black Panther: Wakanda Forever.

La noticia fue bien recibida por los fans mexicanos de las películas de Marvel que el cantante guanajuatense sea parte del soundtrack, ya que se sumó a la lista de artistas mexicanos que formarán parte de la película, tal es el caso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena, quienes interpretarán a Namor y Namora respectivamente.

No obstante, también hubo quien no estuvo muy conforme con la participación de Santa Fe Klan ya que en México ni todos los fans de Marvel gustan del rap, ni todos los seguidores del género disfrutan las películas de la franquicia de superhéroes. No obstante, lo único realmente evidente entre los comentarios de internautas fue el orgullo que ocasionó a la audiencia la llegada de mexicanos al UCM.

“La película de Black Panther va a tener a personas de piel oscura, mujeres como protagonistas, al indígena de Tenoch Huerta como villano y a Santa Fe Klan sonando de fondo. Pinch* película forzada para que las minorías se sientan representadas... y por supuesto que la iremos a ver en sala VIP”; “En general no he escuchado mucha música de Santa Fe Klan, tiene un estilo que suena familiar en muchas canciones de rap mainstream de México, sin embargo está última canción que creó para Black Panther es un rolooon, me enchinó la piel escucharla”; “Qué orgullo ver que Santa Fe Klan va ser parte del soundtrack lo tiene más que merecido <3″, fueron algunos comentarios de usuarios en redes sociales.

