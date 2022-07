Roberto Palazuelos respondió al reto de balazos de Andrés García: “No estamos en el viejo oeste”

(Foto: Twitter / @robpalazuelos)

Luego de que Andrés García retó a Roberto Palazuelos a enfrentarse a balazos, pues lo que era una relación como de padre e hijo, pasó a ser una enemistad, el Diamante Negro respondió burlándose.

En un encuentro con los medios de comunicación, retomada por Chisme No Like, Roberto Palazuelos respondió al duelo al que Andrés García lo retó el pasado lunes 25 de julio. La reacción del Diamante Negro llamó la atención, pues no solo se negó, sino que aseguró que una persona como él no se metería en ese tipo de situaciones.

“No estamos en el viejo oeste, ¡por favor!, ¿tú crees que un señor como yo, padre de familia, abogado, empresario, se va a meter en una situación así?”

(Foto: Instagram/@robertopalazuelosbadeaux)

Aunado a ello, cuestionó la condición de García, pues se sabe que está pasando por una mala racha con su salud. Además, negó que, como dijo el protagonista de Pedro Navaja, se colgara de su fama.

“Yo ni siquiera sé si está cojo o no, no lo he visto, ni necesito colgarme de la fama de nadie, o sea, lo último que yo necesito es publicidad, me sobra la publicidad”, dijo ante los medios.

Y es que el lunes 25 de julio, durante el programa De Primero Mano, Andrés García fue cuestionado acerca de su actual relación con Palazuelos, la cual en los últimos meses ha tenido altas y bajas.

Fue por ello que el actor de 81 años arremetió contra el Diamante Negro, pues aseguró que sus hijos han sufrido de supuestas amenazas por parte del que era su amigo.

(Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Desgraciadamente Roberto Palazuelos no está para nada bien, no quiero adelantarle nada porque voy a, no sé si debo decirlo... es una mierda, lo levanté de chiquito, le enseñé lo que pude, y ahora que me ve que estoy cojo, que no puedo caminar, y que tengo una debilidad tremenda, debida no sé si a la edad o a una anemia que tengo, se pone a decir pendej*das de mí”, dijo enfurecido el histrión.

*Información en desarrollo

