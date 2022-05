Roberto Palazuelos confirmó que existe un distanciamiento con Andrés García trás polémica por su testamento

Roberto Palazuelos confirmó distanciamiento Foto: Captura de YouTube/Ventaneando

Roberto Palazuelos rompió el silencio sobre el supuesto distanciamiento que había entre él y el actor Andrés García después de que este último incluso asegurara que le dejaría su fortuna cuando falleciera. Aunque desmintió que su gran amistad llegó a su fin, sí confirmó que están distanciados.

En un reciente encuentro con la prensa, después de arribar a la Ciudad de México, El Diamante Negro aseguró que no sabía bien qué había pasado entre ambos, aunque los rumores aseguran que sus diferencias iniciaron por una supuesta sobreprotección de parte del empresario al primer actor, pero que seguía la problematica.

“No sé cómo es la verdad, pero tengo muchas ganas de verlo. Espero que toda la polémica sea para bien. No lo felicité la verdad, ando muy ocupado pero lo voy a ir a buscar pronto, la vida es corta y no vale la pena estar peleado con las personas que quieres. Solo estamos distanciados. Lo quiero mucho y espero verlo pronto”, agregó.

Desde el pasado abril del 2021 Roberto Palazuelos y Andrés García han protagonizado un pleito mediático que inició debido a las polémicas declaraciones que cada uno hizo sobre el testamento del dominicano y su fortuna. A pesar de que a través de estos meses ambos han dado a entender que hubo alguna plática para limar sus asperezas, el tiempo le ha dado la razón a la prensa, pues no se han dejado ver juntos de nuevo y cada que se retoma el tema contestan de la misma manera, como si no hubiera un avance a pesar de sus menciones.

El último pleito que existió entre los actores llevó a Andrés García, protagonista de grandes melodramas como Tú o nadie, El Cuerpo del deseo y El privilegio de amar, a asegurar que removerá a Roberto como uno de sus herederos con mayor peso dentro de su testamento. Todo inició cuando el Diamante Negro aseguró que vendería el famoso Castillo de su amigo, pues él tenía el poder de hacerlo y ya lo habían hablado los dos.

Esta aseveración fue desmentida por el mismo protagonista de Pedro Navaja, quien tachó a Palazuelos de mentiroso y de estar buscando hacerse publicidad a costa de su nombre ya que quien tendría los derechos para vender esa propiedad es su hijo, causando gran controversia en redes sociales pues aunque algunos defendían al ahora primer actor, sus escándalos han manchado su imagen de manera importante.

Fue por ello que García aseguró que “Roberto lo había puesto como heredero, ya lo voy a quitar, me está causando muchos problemas esa situación, lo quito y se acabó”, sentenció en entrevista con Ventaneando.

En diciembre del 2021 el actor le contestó en el matutino de Televisa, Hoy: “Es que yo no tengo ningún problema con Andrés. Supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo, y yo lo quiero mucho, y con la gente que quiero así soy. Entonces, mejor me abrí un ratito. Yo estoy demasiado ocupado ahorita y no tengo tiempo para andar en chismes o en cosas desagradables. La prensa no es el lugar adecuado para ventilar cosas con la familia que quieres o con los amigos que quieres. Entonces, bueno, el tiempo cura todo”, expresó.

“El Diamante Negro” no fue pinky

Hace solo unas semanas la integrante de JNS y conductora de La Más Draga 3, Karla Díaz, aseguró que Roberto Palazuelos no fue el mejor invitado de todos los que han desfilado en su programa Pinky Promise, que se transmite los jueves en YouTube. Ante ello el también político le contestó.

“Pues uno tiene sus días, hay días que uno suelta más prenda que otros días, es normal”, expresó.

