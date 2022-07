Por qué Yahir no conducirá el próximo concierto de “La Academia”

El cantante se ausentará del programa el próximo 30 de julio. (Foto: Twitter/@LaAcademiaTV)

Yahir está envuelto en la polémica y una vez más es por su participación en La Academia. En esta ocasión, el cantante desató rumores sobre su posible salida del reality al confirmar que no conducirá el programa programado para el próximo sábado 30 de julio durante una convivencia que tuvo con los académicos que continúan en competencia. Cabe aclarar que su encuentro sucedió unas horas antes de que los alumnos fueran hospitalizados de emergencia.

Fue durante la tarde del pasado 25 de julio cuando el intérprete de Alucinado, Contigo sí, La locura y No te apartes de mí entró a la casa de La Academia para compartir su experiencia profesional con los siete alumnos que continúan luchando por convertirse en el décimo tercer ganador del reality. Y es que el cantante es considerado como uno de los ex académicos que ha logrado construir una sólida carrera dentro del medio artístico nacional.

Después de compartir algunos consejos y alentar a los alumnos para que den lo mejor de sí en cada presentación, se despidió, no sin antes mencionar que no conducirá el próximo concierto porque ofrecerá un concierto. El sonorense no compartió detalles sobre su espectáculo, sin embargo, aseguró que su ausencia será temporal, pues volverá a encabezar el programa el domingo 1 de agosto.

Los veo el sábado, entonces... a no, perdón, el domingo porque el sábado tengo concierto. Nos vemos el domingo, sobres.

En redes sociales circulan memes sobre el estilo de conducción del cantante y sus presentaciones musicales. (Foto Instagram: @laacademiatv)

Con ello, el ex novio de Nadia desmintió los rumores sobre su posible salida del programa. Cabe recordar que el también actor ha estado envuelto en la controversia desde que inició la nueva generación del reality debido a que incursionó como conductor y, aunque día con día se prepara para hacerlo mejor, constantemente es criticado en redes sociales por sus pequeños tropiezos frente a cámara.

¿Qué consejos compartió Yahir con los académicos?

El ex académico comenzó recordando su protagónico en Jesucristo súper estrella, una obra musical donde compartió créditos con Erik Rubín, Beto Cuevas, Enrique Guzmán, María José, Leonardo de Lozanne y Kalimba; confesó que uno de los principales aprendizajes que le ha dejado su participación en teatro es el trabajo en equipo.

La disciplina del teatro musical es muy similar a lo que están viviendo ahorita en “La Academia”, es una experiencia maravillosa trabajar en equipo.

