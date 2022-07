Yahir desató críticas y memes en redes sociales por su tropezada presentación en “La Academia”

El ex académico decidió incursionar como conductor en "La Academia 20 años". (Foto Instagram: @laacademiatv)

Después del incómodo momento que protagonizaron Alexander Acha y Lolita Cortés durante el pasado concierto de La Academia, Yahir reapareció en el escenario con un número musical que lamentablemente no resultó como esperaba. Y es que el querido ex alumno de la primera generación del reality no convenció al público y fue duramente criticado en redes sociales, donde no faltaron algunos memes.

El pasado 16 de julio se transmitió un concierto más de La Academia, donde lamentablemente Isabela volvió a salir eliminada. Pero antes de conocer el voto del público se vivieron momentos de tensión cuando el intérprete de Alucinado, Contigo sí, La locura y No te apartes de mí dejó de lado la conducción del programa para regresar a su verdadera pasión, la música, e interpretó Fue ella, fui yo, tema que lanzó en 2004 como parte de Otra historia de amor.

Estabas cantando una canción de Yahir y te estabas ahogando 🤭



Pero que le pasó a su voz 😳

#LaAcademia #LaAcademiaTop10 pic.twitter.com/YjdFvTvnKC — Pablo Romero (@pabloroms) July 17, 2022

Yahir es considerado como uno de los ex académicos con mayor talento -tiene una sólida carrera dentro de la industria musical a pesar de que no ganó el reality-. Por esa razón sorprendió que su presentación en la décimo tercera generación dejó mucho que desear debido a algunos problemas de desafinación que pasaron por desapercibidos en el panel de críticos pero no entre el público.

Aunque Arturo López Gavito, Lolita Cortés, Ana Bárbara y Horacio Villalobos aplaudieron el número, el conductor recibió cientos de críticas en redes sociales. Y es que muchos compararon su voz con la calidad vocal que tenía cuando participó en la primera generación de La Academia, mientras que otros comentaron que posiblemente influyó algún problema técnico de sonido.

(Captura Twitter)

Pero eso no fue todo, los internautas acompañaron sus críticas con memes donde recordaron algunos de los inolvidables momentos que ha dejado el reality de canto durante sus 13 generaciones, entre los que destacó una imagen del día que Lolita Cortés solicitó una cámara para pedir que el público no apoyara a Jolette.

(Captura Twitter)

“Alguien dígale a la producción que Yahir y Myriam cantan muy mal”. “México al oír cantar a Yahir”. “Yahir: y el expulsado de esta noche es... ah caray, soy yo”. “Muy diferente a lo que salió en tv! También fue un problema de sonido”. “Lolita Cortés: Puedo pedir una cámara? le pido por favor a los directores de La Academia que ya no dejen cantar a Yahir”. “Alexander Acha viendo que Yahir debe regresar a la academia para que vuelva a afinarse”, fueron algunas reacciones en Twitter.

(Captura Twitter)

Sin embargo, pocos recuerdan que hace tan solo unos meses el también actor fue intervenido quirúrgicamente debido a un tumor benigno que tenía en los senos paranasales. La operación fue exitosa, pero mantuvo por un tiempo a Yahir lejos de los escenarios.

“Yo viendo cómo critican a Yahir sin saber que lo operaron de algo y desde ahí no quedó bien”, lamentó una usuaria de Twitter.

(Captura Twitter)

Otros internautas sumaron sus comentarios a las constantes críticas que recibe Yahir por su nivel de conducción. Y es que el oriundo de Hermosillo, Sonora, no cuenta con experiencia al frente de programas de televisión, por lo que su debut en La Academia 20 años ha pasado por algunos tropiezos.

Yo acepté el reto de la conducción por el apapacho de mis compañeros

(Captura Twitter)

“Todo es en vivo, vemos cosas de último momento, improvisar de último momento, es una cuestión muy complicada porque ensayamos mucho, todo el guion lo ensayo tres veces antes de salir al aire, en vivo. Yo sé que un conductor profesional, experimentado y todo lo hubiera controlado de manera rápida, yo no tengo esa experiencia, pero sí estoy trabajando en ello”, contó para Ventaneando.

SEGUIR LEYENDO: