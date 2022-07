Yahir aseguró que ‘no sintió mucho’ durante su romance con Nadia en La Academia; así respondió ella

Yahir y Nadia están envueltos en polémica (Fotos: @yahirmusic / Instagram - @nadiamusica / Instagram)

La Academia regresó con una nueva camada de participantes, pero las controversias alrededor de los antiguos académicos no ha parado y, después de que Nadia y Yahir -quienes tuvieron un tórrido romance durante la primera generación del concurso de canto- interpretaran en vivo la canción Contigo sí 20 años después, la polémica a su alrededor volvió a desatarse.

Fue durante una entrevista con Milenio donde Yahir aseguró que tiene un gran aprecio por su ex compañera de programa y que, hace unos años no quiso que su romance escalara por diversas razones.

“Admiro mucho a Nadia, la quiero mucho, Nadia estaba muy chiquita cuando estábamos en La Academia, yo estaba más grande, con chamaco y toda la cosa, aparte tenía una relación afuera, como que no me permití tampoco sentir mucho y darles rienda suelta a las cosas, yo la quiero mucho, la aprecio mucho y pues nada, siempre trato de apapacharla, la verdad”, remarcó el ahora conductor.

Asimismo, durante la gala de La Academia en la que sucedió el reencuentro entre Yahir y Nadia, el intérprete también había realizado algunas declaraciones similares al aire.

“Hubo una química con Nadia, pero yo me di cuenta muy rápido de que Nadia era una niña inocente, nueva en el rollo del amor, o sea, que no quería lastimarla y no quería que luego fuera peor. Yo tampoco quería traicionar a la persona con la que había estado”, contó Yahir antes de la presentación.

De igual manera, en otra emisión del polémico programa de TV Azteca, Yahir apuntó: “Decidí hablar con Nadia honestamente como un caballero, como un hombre que soy y decirle que eso podía salir mal. Entonces dije: ‘Más vale que lo haga y lo hice’. Creo que tomé una buena decisión”, expresó.

Qué respondió Nadia a las declaraciones de Yahir

Durante una reciente entrevista con Venga la Alegría, Nadia remarcó que -durante el tiempo que fue su romance con Yahir- ella no era la única que estaba detrás de él.

“No era la que había estado ahí nada más babeando por Yahir, él también babeó por mí, porque de pronto los programas, o sea después de 20 años, se vuelva, así como de ‘¡Ay, tú te enamoraste y ella era hay chiquita!’, no haber espérenme, así no fueron las cosas”, destacó para el matutino.

Además, Nadia apuntó que a la fecha ya no siente ninguna atracción romántica por su colega, pero le guarda un gran aprecio por todo lo que compartieron en el pasado.

Ciertamente, pues ya no estoy enamorada de él después de 20 años, pero lo quiero mucho, lo amo mucho con todo mi corazón, pero sí fue la primera vez que me enamoré, me enamoré brutal, o sea tremendo, nunca fui la mujer de Yahir, todo fue como novios de secundaria

Cabe recordar que Contigo Sí de Nadia y Yahir es considerada como una de las interpretaciones más aclamadas y recordadas en la historia del reality show de TV Azteca, por lo que la emoción de sus fans no dudó en llegar a redes sociales cuando se presentaron en vivo 20 años después.

“Son contadas las canciones que pasaron a la historia y Contigo Sí por estos dos es una de ellas”. “Estaba como niño de 14 años cuando los estaba viendo en la TV, de verdad no puedo creer como escuchar una canción te puede hacer recordar algo que viviste años atrás”, escribieron los cibernautas.

