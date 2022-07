“No pienso volver”: habló la nutrióloga de La Academia tras ser expulsada por Alexander Acha

La nutrióloga destacó que la producción del programa no destinó recursos suficientes para la alimentación de los académicos (Foto: Instagram)

El más reciente concierto de La academia 20 años se vio envuelto en polémica luego de que Santiago, uno de los alumnos del reality show, realizara una presentación deficiente para luego caer desvanecido.

Y es que desde que terminó de interpretar el tema Te mando flores, el aprendiz de cantante aseguró que le faltaba aire, por lo que los críticos no dudaron en hacer cuestionamientos sobre el tipo de nutrición y horarios de descanso de los académicos, pues el rendimiento de la mayoría no fue del todo satisfactorio, según el panel de jueces.

Esta situación se sumó a la ausencia de Ernesto, quien antes de comenzar el concierto del domingo 24, presentó náuseas, contractura muscular y tensión, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital, e incluso se ausentó del concierto, del cual resultó eliminada la concursante Fernanda Herrera..

Los señalamientos de los jueces provocaron la furia del director (Foto: Instagram/@laacademiatv)

“Estoy viendo que anímicamente, yo como crítica, no están rindiendo. Ahora, estamos teniendo nosotros dos conciertos por semana, no uno como antes. Está muy difícil pero sí necesito que busquen en sus alumnos el descanso también, porque las cuerdas vocales son dos músculos pequeños y si no descansamos se acaba todo. ¿Por qué a los 21 años no rinde? Porque seguramente no está durmiendo lo que debería y no están descansando lo que deben”, externó Lolita Cortés.

La reconocida actriz de teatro musical lanzó una importante petición a la producción: “Yo le pido a la casa por favor, atención a sus alumnos porque no están rindiendo en el escenario”. De manera inmediata, Alexander Acha -director de La academia- pidió la palabra para dar a conocer su sentir.

Acha, en su papel de director de La academia, solicitó que Montserrat, la nutrióloga, fuera retirada de su cargo (Foto Instagram: @soylolacortes, @alexanderacha)

“Muchas gracias por hacer la pregunta porque hay una realidad que sí es importante atender ya urgente, porque yo ya no me puedo quedar callado más con este tema. Empezando con una nutrióloga que a mis queridos alumnos los tiene tronados; de una semana para acá se sienten débiles y no les está funcionando la dieta que les están poniendo”, exclamó respecto a Montserrat Borojas, quien ha diseñado dieatas especiales para los alumnos.

“Solicito que inmediatamente retiren a esta nutrióloga, esto es algo serio. Estaban muy bien antes con su alimentación, estaban dando otra energía. No han dormido lo suficiente, he solicitado en numerosas ocasiones que se les permita dormir a los alumnos (…) Yo no los veo que estén necesitados de una nutrióloga, los veo sanos, los veo fuertes, los veo delgados… Está su carrera de por medio”, añadió el también cantante.

Momentos después, el alumno originario de Ciudad de México presentó una baja en su presión y terminó en el suelo siendo auxiliado por paramédicos, hecho que no solo aumentó la tensión de Alexander Acha contra la nutrióloga impuesta por la producción, sino que además provocó una incertidumbre en rede sociales.

Ante ello, y tras la petición del hijo de Emmanuel por “retirarla”, la nutricionista aseguró a través de un live en su red social que el poco presupuesto que le dan en TV Azteca no alcanza para alimentar a los alumnos correctamente. Sin embargo, primero advirtió que: “No tenían dinero para comprarles más comida...Escuché todo lo que dijeron de mí y obviamente ¡No pienso volver a ir! Están diciendo pura estupidez, que por mí esta semana...Por Dios, no alcanzó ni para la proteína pa’ que compren...”

Y agregó: “Fue la mejor semana que comieron bien, porque les pedía más leche de almendra, crema de cacahuate, tengo muchísimas pruebas de que no, nada qué ver. Yo cuando entré, se llama empatía, tienes que tener empatía con los alumnos. No vengo a dar clases de nutrición, yo les explicaba, pero jamás les quité alimentos, están mal del cerebro”, comentó la mujer de quien se especula que no cuenta con la carrera de Nutrición.

Y es que seguidores del programa no tardaron en exponer imágenes de Montserrat Graciela Barojas Curiel, quien aparentemente es especialista en temas de mercadotecnia, no en alimentación.

Fans que siguen la competencia también revelaron que Barojas participó anteriormente como integrante de Enamorándonos, otro programa de la cadena.

De acuerdo con los datos que publicó TV Azteca en 2019, Montserrat Barojas nació el 6 de septiembre de 1988 en Monterrey, Nuevo León, y en el sitio se le reconoce como Licenciada en nutrición y amante de los deportes.

