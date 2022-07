La “maldición” de los ganadores de ‘La Academia’ que solo libró Carlos Rivera

Myriam, Erika, Carlos Rivera y Erasmo Catarino son los ganadores de las 4 primeras generaciones de "La Academia". (Foto Instagram: @myriammontecruz, @erikaalcocerl, @erasmooficial, @_carlosrivera)

El pasado mes de junio se cumplieron 20 años de la primera generación de La Academia, el reality de canto que marcó una pauta en la televisión mexicana y que recientemente regresó a TV Azteca con un nuevo elenco de artistas que buscarán consagrarse como el decimotercer ganador. Sin embargo, el inolvidable momento de alegría que vivirá un alumno tras obtener el primer lugar de esta nueva entrega se podría ver manchado por la supuesta maldición que ha impactado en la mayoría de los ganadores y que hasta el momento solo uno ha logrado superarla.

Durante toda la historia del reality en México han participado alrededor de 170 alumnos, entre quienes resaltan algunos por el rumbo que siguieron tras su paso por el programa. La mayoría continúo con su sueño de convertirse en grandes estrellas musicales, otros incursionaron en el mundo de la actuación, mientras que unos cuantos encontraron su pasión en la conducción. No obstante, los ex académicos que actualmente tienen presencia no son los ganadores, ahí el origen de la “maldición”.

Y es que pese al apoyo que habrían recibido por parte de la televisora y su premio monetario, no triunfaron como se esperaba. A continuación te contamos quiénes son los ganadores de cada generación y a qué se dedican actualmente.

PRIMERA GENERACIÓN: Myriam Montemayor

Tenía 21 años cuando participó en el reality, actualmente tiene 41. (Foto Instagram: @myriammontecruz)

Fue en 2022 cuando Myriam Montemayor Cruz se coronó como la primera ganadora del reality tras ganarse el cariño del público con sus interacciones desde el interior de la casa y superar a Yahir -conductor de la decimotercera generación-, Miguel Ángel, Víctor García y Nadia. En cuanto salió del programa firmó un contrato con EMI Music y desde ese entonces ha lanzado alrededor de 18 producciones discográficas, de acuerdo con su página oficial. Sin embargo, no ha logrado conseguir un éxito.

No obstante, sigue cantando en eventos especiales y hace unas semanas regresó a TV Azteca para participar como madrina de La Academia 2022. También se mantiene vigente en redes sociales; tiene un perfil verificado en Instagram y un canal de YouTube.

SEGUNDA GENERACIÓN: Erika Alcocer

Erika Alcocer Luna tenía en 29 años cuando estuvo en el reality, actualmente tiene 47. (Foto: Instagram/@rerikaalcocerl)

La oriunda de Tampico conquistó la segunda temporada del reality y aunque tenía un gran futuro por delante, solo grabó un disco como solista: Devuélveme la vida. Tras varios intentos por participar en otros programas de TV Azteca y tras su breve paso por La Voz México -donde participó y formó parte del equipo de Maluma-, su carrera no logró despuntar.

A sus 46 años se mantiene activa en redes sociales, donde ocasionalmente comparte momentos de su cotidianidad y su experiencia tras cambiar su hábitos alimenticios y bajar de peso.

TERCERA GENERACIÓN: Carlos Rivera

Cuenta con 8 millones de seguidores en Instagram y su canal de YouTube es uno de los más populares. (Foto AP/Lynne Sladky, archivo)

Carlos Rivera es considerado como el único ganador que ha logrado librar la “maldición” gracias a que, con trabajo y esfuerzo constante, logró construir una exitosa carrera a nivel internacional. Aunque los primeros años fueron complicados debido a que supuestamente no recibió el apoyo prometido, dio un gran salto cuando consiguió el protagónico en El Rey León, musical que se presentó en España.

También cuenta con 10 producciones discográficas y se mantiene vigente tanto en la actuación como en la música.

CUARTA GENERACIÓN: Erasmo Catarino

El profesor mantiene comunicación con algunos de sus ex compañeros, entre ellos, Jolette, con quien forjó una linda amistad. (Foto: FB/Erasmo Catarino)

El maestro de profesión abandonó a sus alumnos para cumplir su sueño, convertirse en el cuarto ganador de La Academia y así lo hizo. Aunque tenía el apoyo del público, su carrera no despuntó, no obstante, en los últimos años se ha dedicado a ofrecer ofreciendo presentaciones alrededor del país y recientemente reapareció en la pantalla chica con motivo de la nueva temporada del reality.

Erasmo cuenta con tres producciones musicales y se mantiene activo en redes sociales.

QUINTA GENERACIÓN: Samuel Castelli

Fotografía de su visita al actual foro de "La Academia". (Foto Instagram: @castellioficial)

Desde 2006, Samuel Castelli ha pasado por desapercibido dentro de la industria musical, pese a que lanzó Mi historia en La Academia bajo el sello de Universal Music. Desde entonces trabaja en su carrera como cantante profesional y ha lanzado algunas canciones con videoclips en su canal de YouTube. Cabe mencionar que también se mantiene activo en redes sociales y recientemente apareció en un programa especial por el vigésimo aniversario del reality.

“Nadie puede negar su origen @laacademiatv fue para mí un sueño hecho realidad, una bendición en mi vida y nunca lo voy a negar, y si yo me aleje del medio fue por motivos personales, empleados de TV Azteca fueron muy abusivos con muchos de nosotros en su momento y eso todos lo sabemos, compañeros que ahora no regresan por resentimientos o por otras razones, yo sólo les puedo decir que ni la televisora ni #laacademia tienen la culpa, a mi muchas veces se me ha ignorado por ser tan franco pero aún así siempre tengo mucho que agradecer principalmente al publico que fue quien me hizo ganador . Mil gracias siempre”, escribió en Instagram sobre su experiencia.

SEXTA GENERACIÓN: María Fernanda

Su colaboración con la "Sonora Santanera" la ha llevado a pisar grandes escenarios del país, como el Auditorio Nacional. (Foto: @mariferalvo/Instagram)

María Fernanda ganó el primer lugar de su generación e inmediatamente comenzó a trabajar en su carrera, ya que se convirtió en la voz femenina de La Sonora Santanera de Carlos Colorado. Desde 2008 hasta la actualidad, sigue colaborando con la legendaria agrupación y también ha lanzado algunos covers como solista.

SÉPTIMA GENERACIÓN: Giovanna Paz

(Foto Instagram: @giiopaz7)

Giovanna Nicole Paz es considerada como la ganadora más joven del reality, ya que con su dulce voz logró posicionarse en el primer lugar. Tras su paso por el programa participó en Quiéreme tonto (2010), una telenovela de TV Azteca, sin embargo, no continuó con su carrera como actriz y se ha mantenido lejos de las cámaras. No obstante, en redes sociales suele compartir algunos videos o fotos de sus grabaciones.

OCTAVA GENERACIÓN: Esmeralda Ugalde

La joven cantante es hermana de Ana Bárbara (Foto Instagram: @esmeoficial)

Aunque Esmeralda Ugalde actualmente tiene presencia en el medio artístico gracias a que conduce Corazón grupero -programa de TV Azteca-, entra en la supuesta “maldición” de los ganadores de La Academia debido a que hasta el momento no ha continuado con su carrera como cantante. Cabe mencionar que la joven intérprete cuenta con un legado familiar de artistas musicales, ya que su hermana mayor, Ana Bárbara, es considerada como una de las principales representantes del regional mexicano a nivel internacional.

No obstante, la oriunda de San Luis Potosí está cosechando éxitos como presentadora de televisión.

NOVENA GENERACIÓN: Erick Sandoval

(Foto: @elericksandoval/Instagram)

Erick Sandoval ganó en 2011 y desde ese entonces se tiene muy poca información sobre su vida personal y profesional, pero gracias a sus redes sociales se sabe que continúa cantando en eventos especiales.

DÉCIMA GENERACIÓN: Alexis Montoya

Tiene 43 mil seguidores en Instagram. (Foto: @alexismontoya2.0/Instagram)

Alexis Montoya se suma a los ex alumnos que desde su salida prefieren mantenerse lejos de los reflectores. Y es que aunque ganó el famoso reality de canto, su carrera como solista no despuntó. No obstante, también está vigente en Instagram, donde frecuentemente comparte fotografías de las presentaciones que ofrece junto a su guitarra.

ONCEAVA GENERACIÓN: Paola Chuc

La ganadora regresó a "La Academia" para una participación especial, estuvo presente en los castings que se llevaron a cabo en su país. (Foto: @soypaolamusic/Instagram)

Fue en 2018 cuando por primera vez en la historia de La Academia ganó una alumna extranjera. Se trató de Paola Chuc del Cid, oriunda de Guatemala que enamoró a los dos países con su espectacular voz. Su carrera tampoco ha destacado, no obstante, continúa esforzándose por encontrar un merecido lugar dentro de la industria y ha lanzado algunas canciones en su canal de YouTube; la última, Mi chiquillo bonito, se estrenó el pasado mes de abril.

DOCEAVA DENERACIÓN: Dalú

Dalú embarazada (Foto: IG Dalumusica)

Fue en 2020 cuando la televisora del Ajusco anunció la última temporada del reality, sin embargo, no fue así porque actualmente se está transmitiendo la decimotercera generación. La ganadora del primer lugar fue Dalú, intérprete oriunda de Culiacán, Sinaloa, que llegó a lanzar unas canciones como Inquebrantable, No es mentira y Después de él antes de tomar una pausa por su embarazo.

