Lolita Cortés arremetió contra Alexander Acha y la producción de “La Academia” por la salud de los alumnos

En las últimas horas trascendió que los alumnos de la décimo tercera generación de La Academia fueron hospitalizados de emergencia después de que Andrés, Rubí y Nelson presentaron fuertes síntomas relacionados con un posible cuadro de deshidratación. Esto se sumó a la presión arterial baja que Santiago presentó durante el concierto que se llevó a cabo el pasado domingo 24 de julio.

Por esa razón, la producción tomó la decisión de someter a los siete académicos que permanecen en la competencia a una valoración médica; hasta el momento se desconocen los resultados. Sin embargo, derivado de toda esta situación trascendieron las advertencias que tan solo unas horas antes lanzó Lolita Cortés sobre la importancia de cuidar a todos los alumnos de manera integral.

“Aquí la cosa es muy simple, lo digo ahora y lo dije desde un principio, aquí hay una producción que es la de casa y hay una producción que es la que hace los conciertos, tú como director estás en medio cuidando a tus alumnos de la casa, fíjate, de la casa, y cuidando a los alumnos para los conciertos”, dijo durante un encuentro con los medios.

Y es que fue durante el pasado concierto de La Academia cuando el panel de críticos -integrado por Lolita Cortés, Horacio López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos- notó que los alumnos no rindieron sobre el escenario, por lo que cuestionaron tanto su alimentación como rutinas de ejercicio dentro de la casa.

Fue así que Alexander Acha -director del reality- arremetió públicamente contra la supuesta nutrióloga que durante una semana estuvo atendiendo a los alumnos, pues considera que sus recomendaciones sólo afectaron a los alumnos en lugar de ayudarlos. Bajo este contexto, Lolita Cortés pidió prestar mayor atención a las necesidades de los académicos.

Ellos tienen que descansar, tienen que comer bien, tienes que estar checando... o sea, es un experimento pero no juegen con ellos porque los necesitamos para el fin de semana y sobre todo ahora que son dos conciertos por semana

La Juez de Hierro explotó contra la producción del reality por no garantizar las condiciones adecuadas para que los alumnos puedan vivir dentro de la casa y alertó que si la situación continúa de esta manera posiblemente todos se enfermen y el programa no continúe.

“Yo lo que estoy viendo es que estos chicos no están descansando, no están comiendo, lo siento, no está pasando eso y esto tiene que ver con la producción de la casa, no sé quién tenga la producción de la casa, pero entonces se tiene que poner las pilas porque se nos están yendo los alumnos”, concluyó.

¿Qué dijo la producción sobre el estado de salud de los académicos?

La producción de reality emitió un comunicado a través de sus redes sociales donde informó que cinco de los siete alumnos que permanecen dentro de la competencia presentaron malestares durante el lunes 25 de julio, por lo que fueron sometidos a una revisión médica.

“Hace unas horas, Andrés, Santiago y Rubí externaron que se sentían mal y tras una revisión por parte de los paramédicos de La academia, se detectó que podrían tener un cuadro de deshidratación, por lo que fueron llevados a valoración médica al hospital”, comienza la publicación de Instagram.

“Como Nelson y Eduardo también han mostrado síntomas de cansancio y estrés, se tomó la decisión de llevar a todos los alumnos a una valoración médica. Tan pronto tengamos un parte médico oficial con el diagnóstico de salud de los alumnos, lo estaremos comunicando. Las familias de los alumnos han sido notificadas puntualmente de todo lo que está sucediendo y los alumnos han estado acompañados en cada momento por personal calificado y equipo de producción”, concluye.

