Christian Nodal ya va a terapia y así se ha recuperado

Christian Nodal reveló haber recuperado su sentido del humor gracias a la terapia (Foto: Getty Images)

Christian Nodal compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter luego de haber estado ausente desde hace meses en esa red social. “No sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolivó el humor”, tuiteó.

Asimismo, un usuario le preguntó: “¿Y el desvelo?”, pues cuando publicó el tuit eran las 4:55 am, a lo que el respondió: “No sé si diciéndote que es la vida de artista me justifique, pero lo que sí estoy seguro es que ahorita mismo estoy haciendo una música muy bonita”.

Al parecer, Nodal no estaba bromeando porque en sus InstragamStories posteó un video de Lucas Otero, un músico argentino que escribió: “Se viene covercito” y aparece Christian en un tipo estudio de grabación.

Tras estar envuelto en algunas polémicas desde que comenzó el año, el joven cantante ha aprovechado para reiterar la importancia de la salud mental, ya que sufre problemas de ansiedad.

Christian Nodal anunció que se mudó de casa (Foto: Instagram @nodal)

En una entrevista para la revista Rolling Stone México, Christian Nodal relató que tuvo una infancia y adolescencia complicadas, por lo que en una ocasión quiso hacerse daño tirándose de un segundo piso.

“No había papá, no había mamá, mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo piso, creyendo que me haría daño pero mi abuela me salvó”, relató.

Y vaya que el sonorense ha recuperado su humor, ya que de un tiempo para acá ha compartido varios memes en su cuenta de Instagram, tanto que publica al menos dos en la semana.

Uno de los memes que compartió fue un video de un señor mayor, con lentes oscuros, cantando la canción de Mi bebito fiu fiu, así como otro video de una señora que al principio parece estar molesta pero luego saluda a la cámara, con la descripción: “Cuando veo a una bola de borrachos... pero son mis amigos”.

Memes compartidos por Christian Nodal en Instagram (Foto: Instagram @nodal)

De igual forma, posteó un meme en referencia a su colega Carín León, un cantante de regional mexicano. El meme era de un perro asustado y en la descripción decía: “Cuando la canción del tóxico de Carín dice: hasta el perro voy a envenenarte”.

Memes compartidos por Christian Nodal en Instagram (Foto: Instagram @nodal)

Lo único que no se sabe acerca de ese tuit, es a qué se refería con nuevo hogar, pues desde hace unos meses había expresado que no viviría más en México, sino en Estados Unidos, por lo que se desconoce su nuevo destino.

Algunos especulan que podría estar viviendo en Argentina, ya que la persona con quien se encuentra haciendo música es de allá y también la famosa rapera Cazzu, con quien se le ha relacionado sentimentalmente en más de una ocasión.

Nodal en nueva polémica por bloquear a una fan (Foto: Gettyimages)

Aunque parecía ya estar libre de polémicas, Nodal se ha vuelto a posicionar en la boca de los medios, luego de que el cantante supuestamente bloqueara a una chica a la que le prometió pagarle una cirugía.

Y es que en algún punto, él le dijo a su seguidora que se ofrecería a financiar una cirugía a la que debía ser sometida su madre e incluso solicitó el número de la fan para darle seguimiento.

Sin embargo, el préstamo no se concretó, mientras que sus admiradores aseguraron que quizá la persona dijo una mentira y por esa razón Christian Nodal ya no accedió.

