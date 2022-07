La nueva canción de Belinda podría ser una indirecta para Christian Nodal

La canción "Las 12" de Belinda podría ser una indirecta para Christian Nodal (Fotos: Getty Images)

La cantante naturalizada mexicana, Belinda, hace unas semanas regresó a la música con el estreno de una nueva canción llamada Las 12, junto con Ana Mena. Por la letra de la canción es fácil deducir que están hablando de desamor y de la etapa de negación después de una ruptura amorosa.

Pese a que existen muchas canciones de ese tipo y no todas tienen dedicatoria, Beli está vez pudo dar a entender que la canción se trata de su más reciente ruptura con el cantante de regional mexicano Christian Nodal.

Y es que a través de sus InstagramStories compartió una publicación de la cuenta Spotify España, en la que mencionan que ella está dolida por un amor que no quería terminar, lo que que podría ser un mensaje indirecto, ya que recientemente la relación con el intérprete de Ya no somos ni seremos llegó a su fin.

InstagramStories de Belinda sobre su canción "Las 12" (Foto: Instagram @belindapop)

“Dos artistas de voz irrepetible y corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían. Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: ¿A quién llamo cuando lleguen las 12?”.

El post de la cuenta spotifyspain es una fotografía de Belinda junto con Ana Mena, con un letrero del título de la canción y la descripción anterior, así como con la frase “Si estos temas fueran películas, ¿de qué sois más?¿Team amor o team desamor?”.

Tal vez con ello, Belinda quiso confirmar que aún está lidiando con el dolor de dejar atrás su relación con el sonorense, pues antes habían anunciado su compromiso en redes sociales e incluso Nodal le dio el anillo.

Belinda poco a poco ha soltado información sobre su polemica ruptura con Christian Nodal (Foto: Instagram @belindapop)

Eso no ha sido todo, ya que después de cinco meses de su rompimiento, la cantante finalmente habló sobre la consumación de su relación con Christian Nodal en una entrevista para Vogue, cuando le preguntaron si estaba arrepentida de exponer su intimidad sentimental a los medios.

La también actriz contestó sin chistar que sí se sintió expuesta al evidenciar su relación en las redes sociales, lamentando que su ruptura escalara a niveles negativos.

“Pues claro, cien por ciento. Y no lo volvería a hacer nunca. Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse. Pero bueno, así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía. ¿Puedes poner ‘la cagué’ en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos”, puntualizó.

Christian Nodal envuelto en polémicas con Belinda (Foto: Instagram @nodal)

Por otro lado, después de haber evidenciado unas conversaciones con la actriz, Christian Nodal ya no ha tocado el tema de su ex romance ni ha aclarado a profundidad el por qué terminaron, aunque Belinda no ha sido la única en dedicar canciones, pues algunos fans aseguran que Ya no somos ni seremos fue para ella.

De igual forma, luego de todas las polémicas que se dieron cuando ellos terminaron, Christian lanzó indirectas a Belipop en la tiradera que le hizo a J Balvin cuando mencionó el caso de Amber Heard y Johnny Depp.

“¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la innombrable me arma un caso, eso verán de nuevo”, fueron las palabras de uno de los versos de la canción Girasol.

Al parecer, el sonorense dejó calmar las aguas sobre ese tema, porque después de esa polémica mención solo se ha dedicado a dar conciertos, trabajar en su nuevo albúm y estar junto con la rapera argentina Cazzu, con quien se le ha visto muy de cerca en los últimos meses.

