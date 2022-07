Perla Villarelo, otra presunta víctima de Coco Levy, respondió a Sussan Taunton: “También lo hacemos por ti”

La esposa del productor trató de defenderlo a través de redes sociales

Perla Villarelo -otra presunta víctima de Jorge Coco Levy- respondió a las recientes declaraciones que Sussan Taunton Thomas lanzó a través de sus redes sociales en defensa de su pareja sentimental. Y es que la actriz arremetió en contra de las mujeres que en los últimos días han acusado públicamente al productor de presunto abuso sexual y acoso, hechos que habrían ocurrido cuando se presentaron en su oficina en búsqueda de una oportunidad laboral.

Sussan Taunton publicó un video en su cuenta de Instagram donde, frente a la cámara, mencionó que posiblemente todo se trata de una confusión ya que, considera, los comentarios que pudo haber externado su pareja no serían más que consejos que cualquier productor compartiría con nuevos talentos.

Esto segura que le dijo a esa actriz [Danna Ponce, primer mujer que acusó públicamente a Coco Levy] es lo que todos los productores y los que trabajamos en este medio sabemos, que se tiene que ver bonita y que debe seguir estudiando, que debe ser conquistadora, responsable y tenaz en búsqueda de oportunidades

(Captura Instagram: @perlavillarello_, @sussantauton)

De cierta manera, la intérprete insinuó que los señalamientos en contra de Coco Levy son falsos y trató de restar importancia a los testimonios de siete mujeres que no solo buscan justicia, también quieren evitar que la situación continúe repitiéndose. También enfatizó que, desde su perspectiva, las jóvenes habrían exagerado al catalogar la situación como abuso sexual y acoso.

Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes. Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio, y en todos los medios, sucede, pero sus comentarios [del productor] no son ni abuso físico ni violencia sexual que pretenden sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto.

Las declaraciones de Sussan rápidamente llegaron a las presuntas víctimas de Jorge Levy, una de ellas Perla Villarelo, quien respondió frente a las cámaras de Venga la Alegría. Notablemente sorprendida con la reacción que demostró la sentimental del productor, comentó que notó algunas actitudes extrañas en la expresión de Taunton cuando grabó el video.

Sussan Taunton se fue contra las jóvenes que acusaron a Coco Levy de acoso, violencia y abuso sexual; aseguró que él sólo fue honesto.

“Me llama mucho la atención que no solo sea ella la que está encarando la situación, pero también me llama mucho la atención que está leyendo [en el video], por qué no sale de sus propias palabras, de su corazón”, dijo.

La también influencer explicó que hizo público su testimonio porque puede servir para que las autoridades correspondientes investiguen al productor y, de cierta manera, proteger a Sussan Taunton, ya que considera que también puede ser una víctima más.

“A cualquiera le impactarían las declaraciones que estamos haciendo, pero quiero decirle a Sussan que también lo estamos haciendo por ella porque me imagino que de alguna u otra manera ella también puede ser manipulada o, mejor dicho, si lo hizo con tantas por qué ella sería una excepción”, agregó.

Finalmente, la intérprete con 20 años de trayectoria lamentó que Sussan desestimó su testimonio y los que compartieron las demás supuestas víctimas porque definitivamente es una actitud machista que debe erradicarse.

“Terrible que diga que tenemos que ser conquistadoras, o sea, está avalando que entonces yo tenga que enfocar mi energía, mi cuerpo, mi personalidad en sexualizarme para obtener trabajo... eso es super machista y lamento mucho que lo haya mencionado de esa forma”, concluyó.

Perla Villarelo, Romina Sacre, Regina Kaller, Luciana González, una mujer que mantuvo su identidad en anonimato, María Bobadilla y Danna Ponce son las siete mujeres que públicamente señalaron haber sufrido algún tipo de agresión por parte de Jorge Levy; hasta el momento solo las dos últimashan formalizado su denuncia ante el ministerio público.

SEGUIR LEYENDO: