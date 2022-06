Danna Ponce reaccionó a declaraciones de Coco Levy tras negar presunto abuso sexual en su contra: “Sinvergüenza”

Danna Ponce respondió a Coco Levy (Fotos: Instagram)

Después de que la actriz Danna Ponce denunciara públicamente a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, por presuntamente abusar sexualmente de ella y acosarla en varias ocasiones, el famoso productor de la empresa Videocine salió a desmentir los hechos a través de un video, por lo que la afectada no dudó en reaccionar en redes sociales.

Fue desde su cuenta de Instagram donde la egresada del Centro de Educación Artística (CEA) compartió una Instastorie y citó el reciente video publicado por el hermano de la fallecida Mariana Levy.

“Sinvergüenza”, escribió la joven de 22 años ante las declaraciones que Coco Levy dio en aproximadamente dos minutos de clip.

Danna Ponce llamó sin vergüenza a Coco Levy(Foto: Ig @dannaponce_)

Y es que fue en días pasados, donde Danna denunció desde su cuenta de Instagram que aparentemente en febrero de 2022, Levy la habría citado para verla en su oficina y platicarle sobre un posible proyecto.

En este sentido, la joven contó que acudió muy emocionada a la plática pues pensó que era una oportunidad única para que su carrera despegara, ya que el famoso es una importante persona en Videocine. Sin embargo, Danna remarcó que desde el primer momento todo comenzó a pintar mal, ya que Coco le hizo comentarios inapropiados y también se habría acercado mucho a ella.

“Me senté y lo único que el señor podía decir es: ‘Eres una demonia, eres una demonia’, lo cual yo no entendía. (...) Corte a: él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz (...) Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba, llevándolo a un abuso, como son las cosas. (El ejemplo) era como: ‘Si un director te pide que te fajonees con tu pareja’, incluso se paró al lado de mí y me jaló como para que él fuera mi pareja y quería que yo ejemplificara el fajoneo con él”.

Foto: CUARTOSCURO

Asimismo, Danna narró que tras esa vez, Jorge Levy la habría citado en una segunda ocasión y ella decidió asistir, pero “lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como un pedazo de carne”, esperando que no se repitiera lo que había vivido; sin embargo, habría sido peor, pues él no sólo cerró la puerta de su oficina, sino que la tocó de forma indebida.

“El señor, en la segunda ocasión, estaba yo sentada enfrente, me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el cinturón, se abrió el zipper y se quedó sentado así (con las piernas abiertas). Lo primero que pasaba en mi mente era: ‘¿Qué?, ¿ahora se la tengo que chupar?, ¿o qué sigue?’ (...) y el señor se paró, se puso atrás de mí y lo que hizo fue abrazarme por detrás y tocarme los senos y darme un beso en la comisura”, relató.

Ante esto, Danna decidió reunir pruebas y, sin importarle las repercusiones, prefirió exponer al famoso para impedir que otra de sus colegas pasara por la misma situación. Por lo que mostró un mensaje en donde Coco no negó haberla tocado y hasta se rio de la situación.

El actor es acusado de cometer abuso sexual (Foto: Instagram/@dannaponce_)

¿Qué dijo Coco Levy ante la denuncia de Danna Ponce?

Coco mencionó en un video que colocó en redes sociales que cuenta como respaldo con una intachable trayectoria dentro del medio artístico nacional.

“Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable. La fortaleza en cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza, les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento”, señaló y aseguró que iniciará acciones legales para defenderse de los hechos por los cuales es acusado.

Tras ser acusado de abuso sexual por una actriz, el productor Coco Levy da su respuesta.

