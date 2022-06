Talina Fernández reaccionó a la denuncia en contra de su hijo, Coco Levy, por presunto abuso sexual

Talina Fernández tuvo dos hijos: Jorge y Mariana. (Foto Instagram: @talinafernandezoficial, @cocolevyguion)

Talina Fernández reaccionó ante la denuncia en contra de su hijo, Jorge Coco Levy, por presunto abuso sexual y acoso que habría cometido en contra de Danna Ponce - actriz de 22 años de edad- cuando acudió a su oficina en búsqueda de una oportunidad laboral.

Por primera vez, La Dama del buen decir habló públicamente sobre los señalamientos que existen en contra del productor cinematográfico por supuesto abuso sexual y acoso que habría cometido en contra de al menos dos jóvenes actrices. Fue durante una llamada telefónica que sostuvo con el programa Venga la Alegría donde fue cuestionada al respecto.

“No tengo nada que decir, no tengo comentarios”, dijo. Con ello, la conductora dejó entrever que no compartirá su punto de vista respecto a la situación que actualmente está enfrentando su hijo y tampoco dará declaraciones sobre las situaciones de abuso que en los últimos años han salido a la luz dentro de la industria, como el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano.

Ante su negativa, Flor Rubio -periodista de espectáculos que colabora en el matutino de TV Azteca- comentó: “Los padres no tienen por qué cargar con las posibles culpas de los hijos y en este caso Talina Fernández vuelve a dar cátedra de cómo se tratan asuntos delicados”.

¿Qué dijo <i>Coco</i> Levy tras la denuncia que Danna Ponce interpuso en su contra?

La actriz acudió a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para formalizar su denuncia. (Foto instagram: @dannaponce_)

Danna Ponce recurrió a sus redes sociales para compartir públicamente su testimonio de abuso con la intención de alertar sobre las presuntas acciones que realiza el productor con jóvenes actrices que acuden a su oficina por una oportunidad laboral y encontrar justicia. La actriz contó que los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando se presentó frente a Jorge Levy para hablar sobre un espacio dentro de una producción.

“Él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz (...) Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba llevándolo a un abuso, como son las cosas”, dijo en su publicación de Instagram.

Asimismo, comentó que las insinuaciones ocurrieron en más de una ocasión hasta que finalmente la habría tocado sin su consentimiento. Tras lo ocurrido, decidió alzar la voz en redes sociales, pero la situación no pasó ahí, durante la tarde del pasado martes 28 de junio acudió a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón para formalizar su denuncia en contra del productor.

La actriz tiene 22 años y es egresada del Centro de Educación Artística (CEA). (Foto instagram: @dannaponce_)

“Se paró y me agarró los pechos, porque sí me los tocó, y me dio un beso en la comisura [de la boca] por atrás”, declaró frente a las cámaras de VLA.

Después de levantar la denuncia, Danna sostuvo un encuentro con los medios -recuperado por el matutino de TV Azteca- donde reafirmó que su principal interés es encontrar justicia y pidió que Videocine -empresa donde actualmente trabaja el productor- despida a Coco Levy.

“A mí me interesa que pague las consecuencias y que lo refundan en la cárcel porque ahí es donde merece estar o en un manicomio porque está loco [...] Yo voy a hacer lo necesario para que ese hombre este en la cárcel”, declaró.

Tras ser acusado de abuso sexual por una actriz, el productor Coco Levy da su respuesta.

Tras lo ocurrido, el hermano de Mariana Levy desmintió las acusaciones en su contra y aseguró que actualmente ya se encuentra trabajando con su equipo de abogados para defenderse ante las autoridades correspondientes.

“Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida. Afortunadamente mi reputación es producto de 40 años de trabajo duro y conducta intachable. La fortaleza en cientos de productoras, directoras, actrices, amigas, amigos y colegas que generosamente me han honrado con su confianza, les agradezco a ellos por hacerme fuerte en este momento”, continuó en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: