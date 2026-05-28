La Comisión Europea impuso una multa récord de 200 millones de euros a Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales.

La Comisión Europea impuso este jueves una multa de 200 millones de euros a la empresa china de comercio electrónico Temu por no identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos que la plataforma representa para los consumidores, debido a la oferta de productos ilegales. Se trata de la sanción más elevada que ha aplicado hasta la fecha la Comisión por incumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA), superando la de 120 millones de euros que en 2025 recibió la red social X por falta de transparencia.

La sanción, circunscrita al año 2024, se fundamenta en el incumplimiento de la obligación anual que tienen las grandes plataformas de presentar un informe de evaluación de riesgos conforme a la DSA. Según el Ejecutivo comunitario, Temu elaboró su informe basándose en riesgos generales del sector del comercio electrónico y no en los riesgos específicos derivados del funcionamiento de su propia plataforma, como el diseño de algoritmos que recomiendan productos y que, en opinión de la Comisión, pueden amplificar la difusión de artículos ilegales.

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Una inspección externa descubrió que un alto porcentaje de cargadores vendidos por Temu no superó pruebas básicas de seguridad. (REUTERS/ARCHIVO)

La decisión del Ejecutivo se apoyó, en parte, en una inspección externa realizada sin previo aviso. De acuerdo con la Comisión, ese examen reveló que "un porcentaje muy elevado" de los cargadores ofrecidos a clientes no superó las pruebas básicas de seguridad, representando riesgos de quemaduras. Además, un alto porcentaje de los juguetes para bebés presentaba un "riesgo de gravedad media-alta para la seguridad“, ya que contenían sustancias químicas por encima de los límites legales o suponían peligro de asfixia debido a piezas desmontables.

Temu responderá y puede recurrir la sanción

Temu dispone de tres meses para abonar la multa, aunque puede optar por recurrirla ante la justicia europea. La Comisión Europea ha exigido a la empresa que presente un nuevo plan que corrija los errores detectados, con fecha límite del 28 de agosto de 2026.

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La empresa china calificó la sanción de “desproporcionada”. En declaraciones a EFE, un portavoz afirmó: “No estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”, añadiendo que analizarán “todas las opciones disponibles”.

Temu calificó la sanción de desproporcionada y defendió haber colaborado y mejorado sus procedimientos de evaluación de riesgos. (REUTERS/ARCHIVO)

La compañía sostuvo que ha colaborado de forma constructiva con la Comisión durante todo el proceso y que, desde entonces, ha adoptado medidas adicionales para fortalecer la evaluación de riesgos, la gobernanza de la plataforma y la protección del usuario.

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Contexto normativo y futuras investigaciones

Fuentes de la Comisión subrayaron que la multa impuesta a Temu está muy por debajo del máximo del 6 % de la facturación anual que permite la normativa, aunque consideran la cifra “proporcional” dado que Bruselas mantiene abiertas otras dos investigaciones a la empresa: una sobre sus sistemas de recomendación de contenidos y otra sobre el acceso que ofrece a investigadores externos para analizar sus algoritmos.

La sanción a Temu constituye el mayor castigo económico impuesto hasta el momento a una tecnológica por incumplimiento de la DSA, superando la multa establecida a la red social X en 2025. Según la Comisión, la frecuencia con la que los consumidores de la Unión Europea pueden encontrar productos ilegales en la plataforma fue subestimada gravemente por la empresa, lo que motivó la apertura de la investigación y la decisión adoptada este jueves.

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