Regina Kaller, otra presunta víctima de Coco Levy, explicó su supuesta táctica de manipulación

Jorge Levy es hijo de Talina Fernández y hermano de la fallecida actriz, Mariana Levy. (Foto: Getty Images)

Después de que Danna Ponce -actriz de 22 años egresada del Centro de Educación Artística (CEA)- señaló públicamente a Jorge Coco Levy como su acosador y tras levantar una denuncia en su contra por presunto abuso sexual ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, otras supuestas víctimas alzaron la voz y compartieron su testimonio. Tal es el caso de Regina Kaller, quien contó cómo habría sido la táctica de manipulación del productor.

Fue durante una entrevista que concedió para el programa Venga la Alegría donde recordó que su primer contacto con el productor de Videocine ocurrió hace aproximadamente 6 años, cuando se presentó en su oficina en búsqueda de una oportunidad laboral. En esa ocasión, Coco habría externado un discurso similar al que contó Danna Ponce en su live de Instagram.

“Él siempre me decía: ‘Es que tienes que ser una demonia’. La narrativa de la demonia es la misma y hasta a veces usa a su hermana, eso me parece bastante enfermo: ‘Mi hermana hacía lo que quería y tenía a todos donde quería porque ella fue un demonio’”, declaró.

Las supuestas declaraciones que Coco habría lanzado sobre el desempeño profesional de Mariana Levy coincidieron con lo dicho por Danna Ponce, pues durante su testimonio también señaló que el productor suele referirse de esa manera sobre su consanguínea, quien lamentablemente falleció el 29 de abril de 2005 por complicaciones en su salud tras presenciar un asalto.

Mariana Levy junto a su primogénita, María, fruto de la relación sentimental que sostuvo con Ariel López Padilla. (Foto: Instagram/@marialevyy)

Durante la charla, Regina Kaller recordó el primer actor de acoso que habría sufrido por parte del productor: “Estábamos como así [frente a frente con un espacio reducido], entonces él me pone en la esquina pegada a la pared, se me acerca muchísimo y me planta un beso justo aquí [comisura de los labios]”.

Parte de su declaración coincidió con lo contado por Danna Ponce a través de su cuenta de Instagram: “El señor se paró, se puso atrás de mí y lo que hizo fue abrazarme por detrás y tocarme los senos y darme un beso en la comisura”.

Hasta el momento, Regina no considera que sufrió abuso sexual aunque de acuerdo con sus declaraciones fue besada por el productor sin su concentimiento, no obstante, considera que sí fue violentada emocionalmente. Finalmente, considera que toda la experiencia que habría vivido con Coco Levy es resultado de una manipulación donde los responsables son las supuestas víctimas.

En cuanto Danna Ponce levantó su denuncia en contra del productor, compartió esta fotografía en sus redes sociales. (Foto instagram: @dannaponce_)

Me dice: ‘Regina, ¿tú crees que me quiero acostar contigo? y le dije: ‘No sé? [entonces me respondió] ‘No me quiero acostar contigo y ese es tu error’

“Aunque físicamente no me haya hecho, emocional, mentalmente creo que sí es un abuso [...] Mi proceso con Coco ha sido lleno de manipulación que hagas lo que hagas fue tú decisión, fue tu decisión estar ahí, fue tu decisión si te arrodillas y él se abre el pantalón o si tú en ese momento llegas y lo saludas con un beso en la boca”.

María Bobadilla , otra presunta víctima de acoso, compartió su testimonio a través de sus historias de Instagram. (Foto: Instagram)

Regina y Danna no son las únicas supuestas víctimas de Coco Levy. Durante el matutino de TV Azteca se presentó una entrevista a otra persona, quien quiso compartir su identidad, pero si contó su experiencia.

Información en proceso...

SEGUIR LEYENDO: