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Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”

La estrella de Hollywood habló sobre las escenas románticas de “Office Romance” y elogió la química que tuvo con Brett Goldstein

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La actriz también dijo que "Office Romance" tendrá un tono más atrevido que sus anteriores comedias románticas (REUTERS/Mario Anzuoni)
La actriz también dijo que "Office Romance" tendrá un tono más atrevido que sus anteriores comedias románticas (REUTERS/Mario Anzuoni)

A sus 56 años y después de décadas como protagonista de comedias románticas en Hollywood, Jennifer Lopez asegura que todavía hay algo en los rodajes que logra sacarla de su zona de confort: las escenas de besos. La estrella habló recientemente sobre esa experiencia durante la premiere de Office Romance (Turbulencia en la oficina), la nueva comedia romántica que protagoniza junto a Brett Goldstein.

La artista asistió el 26 de mayo al histórico Egyptian Theatre de Hollywood para presentar la producción de Netflix, en la que interpreta a Jackie Cruz, una poderosa directora ejecutiva que inicia un romance secreto con uno de sus empleados, Daniel Blanchflower, personaje interpretado por Goldstein.

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En conversación con la revista PEOPLE, Lopez confesó que grabar escenas románticas continúa siendo una experiencia intimidante, incluso después de tantos años de carrera.

“He estado haciendo esto durante mucho tiempo”, respondió la actriz. “Quiero decir que está bien, pero siempre es algo. Es como: ‘Está bien, tengo que besar a esta persona que no conozco y apenas estoy conociendo’. Te pones un poco nerviosa, eso es todo”.

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Turbulencia en la Oficina (Captura de tráiler oficial)
Jennifer Lopez aseguró que besar a un coprotagonista desconocido frente a las cámaras todavía la pone nerviosa. (Captura de tráiler oficial)

La intérprete explicó que la presión aumenta debido al entorno de grabación y a la presencia de enormes cámaras y luces en el set. Aun así, su coprotagonista consideró que la mejor manera de afrontar esos momentos es no pensarlo demasiado. Según PEOPLE, Goldstein aseguró que el secreto consiste en “simplemente hacerlo” sin darle demasiadas vueltas.

Una química que sorprendió a Jennifer Lopez

La relación profesional entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor de la película. Desde el anuncio del proyecto, ambos actores aparecieron juntos en repetidas ocasiones, situación que incluso provocó rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla.

Sin embargo, más allá de las especulaciones, Lopez ha resaltado la buena conexión que tuvieron durante la filmación. En declaraciones previas concedidas a PEOPLE durante el evento Netflix Upfront, la actriz aseguró que desde el primer encuentro hubo una química natural entre ambos.

“Esperaba a alguien más rudo, pero encontré a una persona amable, gentil, muy inteligente y encantadora”, dijo sobre el actor británico. “Eso fue una sorpresa”.

Jennifer Lopez elogió la personalidad de Brett Goldstein tras trabajar juntos en la película (Cr. Ana Carballosa/Netflix © 2026)
Jennifer Lopez elogió la personalidad de Brett Goldstein tras trabajar juntos en la película (Cr. Ana Carballosa/Netflix © 2026)

La cantante también reveló que ya admiraba el trabajo de Goldstein antes de conocerlo personalmente gracias a su participación en la serie Ted Lasso, donde interpretó al popular Roy Kent.

“Era una gran fan de él por Ted Lasso. Roy Kent es uno de mis personajes favoritos”, explicó. “Pensé que sería más parecido al personaje, pero era muy suave al hablar, dulce y totalmente diferente”.

Meses atrás, en el programa Watch What Happens Live, J.Lo respondió cuál había sido el mejor beso que grabó en pantalla. Entre sus antiguos coprotagonistas —como George Clooney, Matthew McConaughey, Richard Gere y Owen Wilson—, Lopez sorprendió al elegir precisamente a Brett Goldstein.

“Acabo de hacer una película con él y diría que fue el mejor besador”, respondió.

Brett Goldstein aseguró que vio todas las películas de Jennifer Lopez antes de trabajar con ella. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)
Brett Goldstein aseguró que vio todas las películas de Jennifer Lopez antes de trabajar con ella. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

Por su parte, Goldstein ha reconocido públicamente su admiración por Jennifer Lopez desde mucho antes de compartir pantalla con ella. Durante una entrevista con E! News en la premiere de Office Romance, el actor afirmó que siempre fue seguidor de la carrera de la artista.

“Soy un maldito fanático del cine”, comentó. “Amo las películas y he visto todas sus películas”.

Debido a esa admiración, Goldstein desarrolló la idea de Office Romance junto al guionista Joe Kelly pensando específicamente en Lopez. Según contó, ambos imaginaron el proyecto mientras viajaban en tren durante la producción de la tercera temporada de Ted Lasso.

“Queríamos hacer una comedia romántica clásica”, explicó Goldstein. “Y pensamos: ‘¿Quién es la mejor estrella de comedias románticas?’. Y fue J.Lo. Eso fue todo. Queríamos hacer la mejor comedia romántica de J.Lo”.

Lopez explicó que se sintió halagada al enterarse de eso.

“Me sorprendió mucho porque pensé: ‘¡Oh! No suele pasar que escriban algo específicamente para ti’. Eso fue algo totalmente diferente”, declaró a E! News.

Office Romance se estrenará en Netflix el 5 de junio.

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