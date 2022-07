Qué dijo Ana Bárbara sobre acusaciones en contra de Coco Levy por presunto abuso sexual

Hasta el momento van alrededor de 6 acusaciones en contra del productor. (Foto Instagram: @anabarbaramusic - captura de pantalla Instagram: cocolevyguion)

Ana Bárbara rompió el silencio sobre las acusaciones que seis mujeres lanzaron en contra de Jorge Coco Levy por presunto abuso sexual y acoso. Sin profundizar en detalles, la querida intérprete mexicana compartió su opinión y habló sobre el estado de salud de Paula -hija de Mariana Levy y José María Fernández- tras revelarse que sufre una afección en el corazón.

La intérprete de Bandido sostuvo un encuentro con los medios desde el panel de críticos de La Academia -reality donde actualmente participa como juez- para hablar sobre algunas polémicas que giran en torno a su vida privada y profesional. Como era de esperarse, los cuestionamientos se dirigieron hacia las acusaciones que actualmente está enfrentando Coco Levy -hermano de Mariana Levy e hijo de Talina Fernández-, situación que aseguró desconocer.

“No he hablado nada de eso. La verdad sin comentarios, yo no puedo hablar de algo que desconozco”, dijo frente a las cámaras de De Primera Mano.

Cabe recordar que tras el repentino fallecimiento de la protagonista de La pícara soñadora, José María Fernández El Pirru se abrió a una nueva oportunidad en el amor junto a Ana Bárbara, con quien inició un romance que rápidamente escaló al matrimonio. Durante los cuatro años que estuvieron juntos, la intérprete tuvo la oportunidad de convivir con los dos hijos que ya tenía su entonces esposo y no solo eso, también forjó un fuerte lazo con los familiares de Mariana Levy.

Por esa razón, es muy común que Ana Bárbara sea cuestionada sobre temas relacionados a la dinastía Fernández Levy. Durante la misma charla, la oriunda de San Luis Potosí se sinceró sobre el estado de salud de Paula, -a quien considera como una hija porque la ha acompañado desde su niñez-, ya que hace unos días trascendió que tiene una afección en el corazón.

Es algo que va a salir adelante, es algo que se quita básicamente con el tiempo, es una afección hereditaria y va a estar bien

Ana Bárbara tiene tres hijos biológicos: Jerónimo, Emiliano y José María. A Paula y Emilio los considera como hijos propios aunque son fruto del matrimonio entre Mariana Levy y "El Pirru". (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

“Paula está muy bien, hablé con ella ayer y en estos días de estar en La Academia está invitadísima a venir conmigo. De la manera en que yo he apoyado a mis hijos creo que es algo también muy personal y es algo que también... ‘lo que se ve no se pregunta’, como dijo Juan Gabriel”, agregó sobre su relación.

Acusaciones en contra de Coco Levy

La joven intérprete publicó esta foto de la denuncia que levantó en contra del productor. (Foto instagram: @dannaponce_)

Danna Ponce fue la primera actriz que recurrió a sus redes sociales para compartir su testimonio de abuso y acoso que habría sufrido por parte del productor. Sus declaraciones se viralizaron y al cabo de unas horas rectificó su denuncia ante las autoridades correspondientes. Su versión de lo que habría ocurrido cuando se presentó frente a Coco Levy en búsqueda de una oportunidad laboral fue la pauta para que otras mujeres que presuntamente también fueron violentadas también compartieran su versión.

Así aparecieron Luciana González, Romina Sacre, María Bobadilla, Regina Kaller y una mujer que mantuvo su identidad en anonimato. Hasta el momento solo Danna Ponce y María Bobadilla han formalizado sus respectivas denuncias ante el ministerio público, mientras que el productor -que actualmente trabaja en Videocine- desmintió los señalamientos a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram.

“Ayer, una persona hizo acusaciones absolutamente falsas en un intento por afectar la imagen que he construido durante toda una vida [...] Confío en que mi defensa no restará en lo más mínimo la credibilidad de las víctimas, las víctimas verdaderas que se atreven a denunciar la violencia en su contra. Confío en que pronto se cierre este capítulo porque la mentira no debe ocupar el tiempo de una persona honesta y la calumnia tampoco debería ser un camino a la fama”, declaró.

