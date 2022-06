Actriz acusó a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, de supuesto abuso sexual

La actriz de 22 años acusó al hijo de Talina Fernández se supuestamente haberla acosado y tocado indebidamente.

La actriz Danna Ponce señaló a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, por presuntamente haber abusado sexualmente de ella y acosarla en varias ocasiones cuando ella estaba en búsqueda de oportunidades.

Danna Ponce, joven de 22 años egresada del Centro de Educación Artística (CEA), utilizó sus redes sociales para poder difundir que habría sido violentada por Jorge Coco Levy, quien es productor de la empresa Videocine y hermano de la fallecida actriz Mariana Levy. Según relató la histrionisa, el acoso comenzó cuando él la contacto con el pretexto de que le interesaba su perfil para algún proyecto.

Y es que, según dijo Ponce en una transmisión en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, el pasado febrero Levy la citó para verla en su oficina y hablarle acerca de algún posible proyecto, por lo que ella asistió emocionada, pensando que era una gran oportunidad al tratarse de Videocine, una de las productoras más importantes en el país.

Jorge "Coco" Levy es uno de los tres hijos de Talina Fernández (Foto: CUARTOSCURO)

No obstante, Coco Levy desde ese primer encuentro le habría hecho comentarios fuera de lugar y también se habría acercado mucho a ella, lo que le incomodó. La actriz compartió que un detalle que le dio, hasta cierto punto, seguridad, es que él mantuvo la puerta de su oficina abierta “por cuestiones de ética y para que la gente no diga que pasan cosas”.

“Me senté y lo único que el señor podía decir es: ‘Eres una demonia, eres una demonia’, lo cual yo no entendía. (...) Corte A, él me estaba dando consejos de cómo llegar lejos en esta carrera y de qué tenía que hacer para lograr mis metas como actriz (...) Este señor continúa con sus consejos y todo lo ejemplificaba, llevándolo a un abuso, como son las cosas. (El ejemplo) era como: ‘Si un director te pide que te fajonees con tu pareja’, incluso se paró al lado de mí y me jaló como para que él fuera mi pareja y quería que yo ejemplificara el fajoneo con él”.

Después de aquella ocasión, Jorge Levy habría citado a Danna una segunda ocasión y ella decidió asistir, pero “lo más tapada que podía para que este señor dejara de verme como un pedazo de carne”, esperando que no se repitiera lo que había vivido; sin embargo, habría sido peor, pues él no sólo cerró la puerta de su oficina, sino que la tocó de forma indebida.

Danna Ponce compartió esta captura de pantalla de una supuesta conversación con Coco Levy, la cual confirmaría cómo él la tocó de forma indebida (Foto: Instagram/@dannaponce_)

“El señor, en la segunda ocasión, estaba yo sentada enfrente, me dijo un ejemplo también de cómo poder conquistar a un productor. Se desabrochó el cinturón, se abrió el ziper y se quedó sentado así (con las piernas abiertas). Lo primero que pasaba en mi mente era: ‘¿Qué?, ¿ahora se la tengo que chupar?, ¿o qué sigue?’ (...) y el señor se paró, se puso atrás de mí y lo que hizo fue abrazarme por detrás y tocarme los senos y darme un beso en la comisura”

Danna Ponce confesó que no reaccionó porque se sintió paralizada ya que no es la primera vez que sufre de abuso sexual y debido a que en ese momento lo único que pensaba es que su carrera terminaría en el momento en que le diera algún golpe a su agresor.

No obstante, luego de haber podido reunir pruebas de la actitud que él tiene con ella, decidió acusarlo en redes sociales, sin importarle las repercusiones que pueda tener en su carrera, pues prefiere que ninguna de sus colegas tenga que vivir una situación similar.

La prueba que mencionó Ponce es una conversación por chat en la que ella le hizo mención de cómo la tocó, cosa que él no negó, por el contrario, contestó con un “jajajajajaja”.





SEGUIR LEYENDO: