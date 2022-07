Yahir y Nadia interpretaron “Contigo Sí” 20 años después de su paso por La Academia

Los cantantes interpretaron "Contigo Sí" 20 años después (Foto: Instagram/@laacademiatv)

La Academia 20 años sigue conquistando la audiencia cada fin de semana, pues las sorpresas se han convertido en un factor esperado todo el tiempo y aunque no siempre son del agrado del público -como la expulsión de Eduardo-, la mayoría sí logran hacer viral el nombre del reality.

Así fue como TV Azteca no dudó en revivir uno de sus primeros romances juveniles que conquistaron a la primera generación del show de canto más exitoso en su historia. Con una emotiva introducción guiada por Vanessa Claudio, Nadia y Yahir recordaron a más de 20 años su relación y para sorpresa de todos sus fans interpretaron una de las canciones más recordadas si de La Academia se habla: Contigo Sí.

“Hubo una química con Nadia, pero yo me di cuenta muy rápido de que Nadia era una niña inocente, nueva en el rollo del amor, o sea, que no quería lastimar y no quería que luego fuera peor. Yo tampoco quería traicionar a la persona con la que había estado”, contó Yahir antes de la presentación.

“Yahir siempre fue un caballero conmigo y lo que vivimos fue muy tierno así como muy real, también con sus dramas y sus sinsabores y todo y fue parte también de lo que la gente vivió con nosotros. Pero el primero que robó un beso ahí fue él”, agregó Nadia.

Así como hay covers dentro de La Academia que se han convertido en clásicos de la música en español mexicana, teniendo como ejemplo Ángel por Yuridia o Si No Estas Conmigo de Cynthia y José Luis, Contigo Sí de Nadia y Yahir es considerada como una de las interpretaciones más aclamadas y recordadas en la historia del reality show de TV Azteca, por lo que la emoción de sus fans no dudó en llegar a redes sociales.

“20 años después y ahorita estoy como el meme del señor que prueba la comida de sus infancia”. “Son contadas las canciones que pasaron a la historia y Contigo Sí por estos dos es una de ellas”. “Estaba como niño de 14 años cuando los estaba viendo en la TV, de verdad no puedo creer como escuchar una canción te puede hacer recordar algo que viviste años atrás”. “Nadia y Yahir hicieron historia hace 20 años siendo unos niños e incluso yo creo que sin saber lo que estaban haciendo, pero que bonito verlos juntos de nuevo en esta celebración que sin duda se ha convertido en una de las favoritas”, escribieron.

El momento fue muy bien recibido en redes sociales (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Lo que vivieron 20 años atrás siempre generó mucha polémica, pues nadie entendía por qué la relación no había continuado, pero hace solo unas emisiones anteriores, el cantante mencionó que una vez aclarada su mente y sentimientos prefirió no seguir su romance con Nadia, ya que no deseaba lastimarla.

“Decidí hablar con Nadia honestamente como un caballero, como un hombre que soy y decirle que eso podía salir mal. Entonces dije: ‘Más vale que lo haga y lo hice’. Creo que tomé una buena decisión”, expresó.

Por su parte, Nadia aseguró que en realidad fue él quien se enamoró de ella y añadió que estar recluidos en la casa del reality generaba sentimientos encontrados entre los participantes.

Su relación ahora es buena, según los cantantes (Foto: Instagram/@nadiamusica)

“Él se enamoró de mí. ¡Yahir se enamoró de mí! A ver, a ver, aclaremos este punto [...] La verdad es que surgieron tantas cosas, para vivir dentro de la casa de La Academia una semana es como un mes de vida porque estás viviendo muchas cosas al mismo tiempo, lloras, tienes alegrías, te enojas, todo en una semana”, señaló.

