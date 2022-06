Eugenio Derbez ve lejana una reconciliación con Victoria Ruffo: “Tengo mucho rencor”

Los actores procrearon a José Eduardo en 1992 (Foto: Instagram @ederbez / @victoriaruffofcc)

Cuando se trata de hablar de su vida privada, Eugenio Derbez se ha mostrado un tanto reservado, pese a ventilar aspectos de su historia familiar en las temporadas de De viaje con los Derbez.

El comediante se ha mostrado especialmente incómodo cuando la prensa indaga en los detalles de su relación con Victoria Ruffo, a quien se unió a principio de los 90 y con quien procreó en 1992 a José Eduardo Derbez, relación que después de unos años terminó en medio de malos entendidos y después de una “boda falsa”.

La desgastante relación entre el entonces incipiente cómico y la “queen de las telenovelas” derivó en una separación en la cual ambos lucharon por la custodia de José Eduardo, hasta que la protagonista de la versión de 1989 de Simplemente María la ganó.

La actriz ha argumentado que Derbez organizó una "boda falsa" para hacerle creer su unión (Foto: Archivo)

Desde ese entonces la relación entre Derbez y Ruffo ha sido nula, y ambos han dado muestras ante la prensa de su pésima relación. Han pasado más de dos décadas y la situación no parece que vaya a cambiar, pues recientemente el también productor se sinceró sobre sus sentimientos hacia la madre de su hijo varón mayor (antes procreó a Aislinn Derbez con la actriz Gabriela Michel).

El hoy esposo de la cantante de Sentidos opuestos Alessandra Rosaldo, acudió como invitado al programa La mesa caliente para promocionar su más reciente película El Valet, donde también aparece la fallecida Carmen Salinas en su última actuación.

En el show de Telemundo, el también protagonista de Cómo ser un latin lover confesó que su relación con Victoria Ruffo continúa en los mismos términos, por lo que se ve lejana una reconciliación.

Padre e hijo han podido convivir en el reality de la familia (Foto: jose_eduardo92 / Instagram)

“Te voy a ser sincero, una de las razones por las que yo he peleado tanto y he sufrido mucho el tema es por todos los años que dejé de ver a mi hijo. Hay un dolor muy adentro que no es fácil olvidarlo”, confesó el mexicano de 60 años.

El protagonista de La familia P. Luche lamentó no haber estado cerca de su hijo en su crecimiento, por lo que no supo en su tiempo sus intereses como la música y los deportes.

“Yo me enteré de que estudió piano, me enteré de que estudió kárate a través de las revistas de chismes y eso para mí fue muy doloroso y es por eso que sí reconozco que tengo mucho rencor porque me perdí toda la infancia de mi hijo”, añadió.

José Eduardo creció bajo la custodia de Ruffo (Foto: Archivo)

Eugenio contó que al paso del tiempo tuvo convivencia con José Eduardo, hoy de 30 años, pero pocas veces tocaron temas sensibles sobre su relación padre e hijo, por lo que el reality show que han desarrollado en los últimos años ha servido como una especie de terapia para acercarse más.

“El tener que platicar y convivir y hablar de esas cosas de repente a cámara sí ayuda porque en la vida real cuando estamos juntos queremos pasárnosla bien y no tocamos esos temas, hablamos de cosas padres y de repente ahí ha sido como que ‘oigan hablen alguna cosa que tengan ahí atorada’ y la hablamos. Entonces ha funcionado bastante bien como terapia”, abundó.

Ante ello, una de las presentadores del programa, Verónica Bastos, le cuestionó si cuando José Eduardo se convierta en padre él podría tener un acercamiento con Victoria, en su nuevo papel de abuelos, a lo que el actor contestó entre bromas:

José Eduardo Derbez dedicó un mensaje de amor a su mamá, Victoria Ruffo, en el Día de Las Madres

“Quizá para ese entonces ya pueda pasar, siempre y cuando (Victoria Ruffo) no vaya porqué sino le vuelvo a agarrar rencor”.

Derbez también bromeó sobre la forma de bailar de la actriz, quien en su cuenta de TikTok se ha mostrado totalmente arrítmica: “Por favor, vean esto”, dijo entre risas y remató con un: “¿Ahora entiendes por qué me separé? La vi bailar y dije: ‘Óigame no, alguien que baila así, óigame no”.

