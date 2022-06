Andrés Bustamante habló de su supuesta enemistad con Eugenio Derbez: “La rivalidad era entre las empresas televisivas”

Foto: Fb/ Andrés Bustamante CUARTOSCURO

A mediados de junio, el nombre de Eugenio Derbez se volvió a posicionar en la tendencia de las redes sociales cuando arremetió en redes sociales en contra de Claudia Sheinbaum por algunos posts con relación al Ahuehuete que fue colocado en lugar de la Palma de la avenida Reforma

Sin embargo, para algunos seguidores no fue motivo de burla por lo que sacaron a relucir el nombre del primer comediante, Andrés Bustamante cuando empezaron a acusar al patriarca de la dinastía Derbez de haber copiado su estilo y algunos personajes al cómico predilecto de TV Azteca.

Estas acusaciones en contra del intérprete parte del elenco ganador del Oscar a “Mejor Película” por CODA llegaron hasta los oídos del reconocido humorista mexicano quien es recordado con cariño por miles de televidentes por su entrañable personaje del Güiri-güiri dentro de Los Protagonistas junto al reconocido periodista deportivo, José Ramón Fernández.

Fue durante la alfombra roja de Minions 2: Nace un villano donde el renombrado cómico mexicano de 63 años respondió a las acusaciones y resaltó que entre ambos nunca hubo algún descontento pese a la entonces rivalidad entre TV Azteca y Televisa durante la década de los 90 en diversas ediciones de Juegos Olímpicos y Mundiales.

“Yo creo que la rivalidad era entre las empresas televisivas, porque con Eugenio yo siempre he tenido una muy buena relación de mutuo respeto”, comentó para las cámaras del programa de espectáculos de YouTube, Delarosatv.

El conocido humorista recalcó que le enorgullece ver la creciente trayectoria de Eugenio Derbez dentro de la industria del séptimo arte en Hollywood: “Me da mucho gusto lo que está haciendo en el cine actualmente. Entonces querías o no si estabas en un lugar u otro y había una guerra de rating, pues claro que existe cierta rivalidad”, subrayó.

Bajo el contexto de rivalidad entre empresas, el reconocido comediante que también dio vida Ponchito en Televisa recordó que eran las mismas televisoras las que generaban la enemistad entre ambos: “Él me decía: ‘Si es que ya de repente no aguanto porque cuando tú sales al aire me dicen que yo entre al aire’ como para dividir los ratings”, remarcó.

Para finalizar su intervención, el icónico humorista nacido en la Ciudad de México destacó que a él no le gustaba la decisión de TV Azteca, pues consideraba que era mejor que cada uno tuviera su momento: “Yo decía mejor que cada quien tenga su momento y que todo el mundo volteé a ver al que quiera ver en el momento y que lo pueda ver con tranquilidad”, concluyó.

A finales de septiembre del 2021 el hijo de la primera actriz del Cine de Oro, Silvia Derbez avivó la polémica sobre su relación con Andrés Bustamante al confirmar su confrontación con el actor que da vida al Güiri-güiri durante una entrevista con el entrevistador Alex Montiel, conocido por su personaje El escorpión dorado.

“Tuve la suerte de conocer a Andrés sobre la marcha en los Mundiales. Yo lo admiraba porque él empezó un evento antes que yo; él fue el primero en hacer humor en las Olimpiadas, era un ejemplo a seguir y lo admiraba profundamente. Con Andrés nunca tuve una rivalidad porque para mí era una admiración”, recordó con El Escorpión Dorado.

Asimismo, estas declaraciones por parte de Bustamante y Eugenio Derbez dan fe de las anécdotas que contó José Ramón Fernández en una entrevista con Infobae México donde ahondó sobre “la guerra de ratings entre televisoras”.

