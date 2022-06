Tunden a Eugenio Derbez tras decir que el Ahuehuete de Reforma está seco: “Duró más que tu estatua en Acapulco”

Eugenio Derbez se "burló" del Ahuehuete (Foto: IG ederbez/Twitter)

Después de que el pleito entre Eugenio Derbez y Andrés Manuel López Obrador fuera en aumento debido a que el actor se pronunciara a través de la campaña Sélvame del Tren para que el Tramo 5 Sur del Tren Maya sea construido según el plan que ya existía, la polémica entre el actual gobierno y el famoso no ha parado.

Pero en esta ocasión, fueron los mismos usuarios de redes quienes arremetieron contra el director de De no se aceptan devoluciones, tras un polémico tweet en donde no sólo criticó indirectamente a Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno de la Ciudad de México, sino que aseguró que el ahuehuete recientemente plantado en la ex Glorieta de la Palma y renombrada como la de Los Desaparecidos, estaba seco.

“No, no es el bosque de Sherwood, es el Ahuehuete seco de Reforma en la Ciudad de México”, escribió el comediante desde su cuenta de Twitter, a pesar de que las autoridades ambientales de la Ciudad de México ya habían brindado una explicación al respecto.

Eugenio Derbez arremetió contra Claudia Sheinbaum con sarcásticas comparaciones, luego de que la jefa de Gobierno comparara Xochimilco con Suiza

Y es que, desde días pasados varios internautas habían comenzado a viralizar algunas imágenes en donde se observaba al árbol que sustituyó a la Palma de reforma con las hojas amarillentas, por lo que se empezó a rumorar que posiblemente estaba a punto de morir. Ante esta situación, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la CDMX informó que el follaje amarillento del ahuehuete de 20 años se debía a que estaba en un proceso de adaptación.

En este sentido, la dependencia apuntó que debido a lo anterior, posiblemente el árbol perderá entre un 30 y un 40 por ciento de su follaje en los próximos dos o tres meses, pero remarcó que esto no se debe a otros factores, ya que el ahuehuete se riega diariamente y el sueldo lo de glorieta recibió un tratamiento preventivo antes de que llegara el árbol, para que pudiera sobrevivir y tener una buena vida.

Fue ante todo esto, que los internautas de Twitter se molestaron con Derbez tras su comentario y no dudaron en mostrarle que estaba en un error.

“Resulta que la oposición y personajes como @EugenioDerbez son biólogos, no los vemos plantar un árbol pero sí twittear sobre el #Ahuehuete con el único fin de crear #FakeNews”. “Ya siéntese cñor (sic)”. “Exclamó el wey que no vive en México”. “Está menos seco que tu talento, sin duda alguna”, fueron algunas de las primeras reacciones.

Resulta que la oposición y personajes como @EugenioDerbez son biólogos, no los vemos plantar un árbol pero sí twittear sobre el #Ahuehuete con el único fin de crear #FakeNews. Les dejo el video del representante de #ViverosRegionales para que escuchen a un experto de verdad. pic.twitter.com/az8Vu9J5Co — Silvia Alarcón (@silvi_cin) June 15, 2022

No obstante, otros usuarios se mostraron más duros con Eugenio y no sólo recordaron la escultura del actor en Acapulco que fue vandalizada, sino que retomaron otras polémicas en las que se ha visto inmerso en fechas recientes, como cuando dijo que Matamoros “es un pueblito”.

“De algo estoy seguro, (el ahuehuete) duró más tiempo que tu estatua en Acapulco, al menos no lo han pintado de rosa”. “No, no es ningún ecologista, es Derbez buscando un nuevo lugar para su estatua que no quisieron en Acapulco y tampoco la quieren en Matamoros”. “No, no es la casa de Eugenio. Son los impuestos de los mexicanos”. “No cualquier mexicano tiene el gusto y la posibilidad económica en vivir y mantenerse en Los Ángeles California, agradecido con tu país y la gente que te volvió famoso deberías estar. Pero en su lugar te burlas del país donde creciste en lugar de ayudar”, fueron otros comentarios.

