Alessandra Rosaldo respondió a Mhoni Vidente por predicción de divorcio con Eugenio Derbez

La cantante cuestionó las capacidades de la pitonisa por hablar de su matrimonio con Eugenio Derbez.

Luego de que Mhoni Vidente asegurara que el divorcio de Eugenio Derbez y Alessandro Rosaldo estaba cerca, la actriz no se quiso quedar callada y desmintió las predicciones de la famosa pitonisa.

Hace unas semanas Mhoni Vidente vaticinó que la separación entre el protagonista de No se aceptan devoluciones y Alessandra Rosaldo estaba a la vuelta de la esquina, ya que el matrimonio tendría problemas que acabarían con su familia.

“Yo lo visualizo que va a tener problemas con su esposa Alessandra Rosaldo (...) visualizo que han tenido últimamente problemas por cuestiones de que Eugenio está muy dedicado a lo suyo, está muy metido en Hollywood y creo que se está despegando mucho más de la esposa que de la familia”, dijo Mhoni en uno de sus espacios de predicciones.

Vidente visualizó que, inclusive, Derbez y la cantante comenzarían a tener problemas debido a una mujer rubia que trabajó con el actor, pero se negó a revelar nombres.

En los últimos meses la pareja ha tenido que desmentir varios rumores sobre su supuesta mala relación con su esposo y su separación (Foto: EFE/José Méndez)

“Aquí el problema es que le sale el divorcio con Alessandra por culpa de una mujer que es una rubia y salió con él en una película (...) Si creo que traen problemas fuertes de separación y que cada quien anda por su rumbo y por su lado”

Aunado a ello, predijo cómo los hijos de Eugenio se estarían alejando de su padre debido a las mismas razones que provocarían su divorcio: su empeño por triunfar en EEUU.

Es por ello que Alessandra Rosaldo fue cuestionada por el micrófono de Al Rojo Vivo acerca de la veracidad de esta información, a lo que ella respondió molesta que desconocía las declaraciones de la clarividente, pero que no se acercaban a la realidad. Además, remarcó que Mhoni Vidente ha hecho muchas predicciones en las que no acierta.

Rosaldo aseguró que comentarios como los de Mhoni en muchas ocasiones ni siquiera los ve, por lo que no le importan sus predicciones (Fotos: Instagram @alexrosaldo/@mhoni1)

“Ay, Mhoni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas, pero justo lo mencionábamos hace rato; todo eso que dicen allá afuera, no existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos, Y muchas de las cosas (que dicen) ni siquiera me entero porque no estamos todo el día ‘a ver qué dijeron’, jamás”

En varias ocasiones la cantante de Sentidos Opuestos ha desmentido los rumores que señalan que Eugenio y ella han pensando en el divorcio, pues aunque han tenido problemas, saben arreglarlos.

Rosaldo, por su parte, confesó en entrevista con Jorge Ramos para Algo Personal que durante varios años ella decidió poner su matrimonio por encima de su carrera, pues además de que estaba decidida a formar una familia con Derbez, también quería acompañarlo en su sueño de triunfar en la industria del entretenimiento extranjero.

El próximo 7 de julio Alessandra y Eugenio celebrará 10 años de matrimonio (Foto: Instagram/@alexrosaldo)

“Yo he elegido, en varios momentos de los casi 16 años que llevamos ya juntos, nuestra relación por encima de mi carrera, me he detenido y luego, cuando nació Aitana, pues por supuesto”, comentó la intérprete de Amor de papel.

El próximo 7 de julio la pareja festejará 10 años de haberse casado en el altar del Templo de Regina Coeli, en la Ciudad de México. Rodeados de amigos y familiares, los famosos celebraron el amor que comenzó seis años antes, en 2006, cuando comenzaron su romance.

La boda que los hijos de Derbez han llamado “de ensueño”, tuvo segmentos televisados, por lo que miles de personas fueron testigos de cómo se juraron amor para siempre, en medio de lágrimas, risas y la voz de Vadhir, quien interpretó Creo en ti de Reik.

