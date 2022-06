Paola Rojas confirmó tener nueva pareja: “No tan solita”

Paola Rojas confirmó que tiene novio, por primera vez después de su divorcio con Zague (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Paola Rojas fue captada por primera vez con su nueva pareja rumbo a sus vacaciones, esto después de que la periodista se divorció de Luis Roberto Alves Zague hace más de tres años.

Luego de haber sido relacionada de forma romántica con diferentes actores y cantantes, Paola Rojas finalmente se dejó ver con su nuevo novio, de quien no quiso hablar a detalle. La comunicadora confirmó que decidió darse una nueva oportunidad en el amor tras haber atravesado una difícil separación con Zague.

Y es que Rojas fue captada por varios medios, entre ellos Ventaneando, en el Aeropuerto de la Ciudad de México con su nueva pareja; él no quiso acercarse a los micrófonos, pero la periodista sí e, inclusive, respondió algunas preguntas acerca de su vida privada.

Paola, al ser cuestionada sobre cómo se encuentra sentimentalmente, contestó: “Estoy muy bien, en todos los aspectos. Creo que en la vida hay que disfrutar cada minuto y eso, hay que vivir plenamente”.

Paola Rojas no ocultó su felicidad de poder compartir vacaciones con su novio (Foto: captura de pantalla/Instagram)

Asimismo, mencionó que iba a tomar un vuelo para disfrutar de unas cortas vacaciones, en las que no estaría sola.

“Ojalá fueran vacaciones largas, las estoy necesitando, sí ocupo descanso, pero por el momento no habrá esa oportunidad (...) Por lo pronto, me voy un fin de semana... no tan solita, no tan solita”, comentó feliz ante las cámaras.

Desde su divorcio, Paola Rojas a sido emparejada con diferentes celebridades, entre ellos Beto Cuevas, con quien sin embargo, ella desmintió su supuesto romance semanas después de que comenzaron los rumores. Y es que la periodista habría sido vista muy feliz con el chileno.

Anteriormente, debido a la cercana relación que mantiene con Juan Soler, Rojas también se vio relacionada con él, sin embargo, los famosos mantienen una cercana amistad desde varios años tras, por lo que ninguno de los dos se preocupó en desmentir su supuesto noviazgo.

Según circuló en redes sociales, Beto Cuevas y Paola Rojas habrían sido vistos muy "enamorados" durante una entrevista (Foto: Instagram/@paolarojas)

Asimismo, se rumoró que mantendría un romance con Kalimba, pero fue el cantante quien se encargó de negar tal información.

Quien pudo haber estado acompañando a Paola Rojas en sus cortas vacaciones es Marcelo Imposti, con quien ha sido vista en diferentes eventos. La pareja ha sido fotografiada principalmente en el Abierto Mexicano de Tenis desde 2019, aunque en ese entonces ninguno había hablado de un posible romance.

Imposti es un empresario argentino de 56 años y es director general del Grupo Publica, empresa de publicidad que ha trabajado para compañías como Unilever, Disney, Adidas y más, según su sitio web. También se sabe que Marcelo estudió arquitectura en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires. Tanto él como Paola han pasado por momentos difíciles en el amor, pues también Imposti es divorciado.

El divorcio de Paola Rojas y Zague

Zague y Paola Rojas llegaron al divorcio a causa del video que circuló del exbutbolista (Foto: Archivo)

Fue en 2018 cuando Paola Rojas vivió lo que ella ha denominado una “humillación masiva”, pues se filtró un video íntimo de su entonces esposo, Zague, el cual insinuaría que le estaba siendo infiel. Según ha llegado a comentar la comunicadora, fue víctima de violencia en redes sociales, pues recibió muchas burlas y comentarios negativos cuando comenzó la polémica.

En el programa Netas Divinas compartió que lo que más le afectó en ese entonces no fue cómo la relación con su esposo se acabó, sino la forma en que internautas la criticaron e hicieron suposiciones de su vida privada.

Luego de que el video circuló por internet, Zague y Rojas anunciaron su divorcio. Actualmente, según ha mencionado la periodista, la relación con su exesposo es “cariñosa” gracias a los buenos momentos que disfrutaron como pareja.

