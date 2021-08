“Nunca jamás ha pasado nada”: Kalimba negó tener un noviazgo con Paola Rojas

El cantante y la conductora de tv mantienen una gran amistad desde hace algunos años (Foto: @kalimbaofficial/@netasdivinastv)

Las polémicas alrededor de Paola Rojas parecen no terminar. Desde su ríspida separación con el ex futbolista Luis Roberto Alves, “Zague”, hace más de tres años, no han parado los rumores sobre quién será su posible nueva pareja.

Esta vez, el cantante Kalimba fue el señalado por las personas de haber entrado al corazón de de la conductora de noticias, pues el pasado 12 de agosto publicó un video donde se les ve fuertemente abrazados, mientras el ex OV7 se desvive en elogios hacia ella.

Por ello, en una breve entrevista concedida para el programa De Primera Mano, el intérprete de “Tocando fondo” aseguró tener novia y respetarla, pues su relación va muy en serio, aunque no especificó el tiempo que llevan saliendo juntos.

“Yo tengo novia. Se llama Alejandra Carmona. La adoro, la quiero profundamente, es una mujer que me trae bien, que me hace bien, que la quiero, que esto va muy en serio, que seguimos avanzando y creciendo juntos, no puedo decir si nos casaremos o no, pero puedo decirles que estoy muy feliz. Soy muy respetuoso de mi pareja”, declaró.

Paola Rojas se ha visto envuelta en varios chismes alrededor de su vida amorosa desde su divorcio con "Zague" (Foto: Instagram/@paolarojas)

Asimismo, indicó que estaría feliz de compartir una vida con Paola Rojas, pues es una mujer “espectacular, inteligente, fuerte, admirable, femenina, con postura”, sin embargo, en este momento no es el caso, pues su relación con la modelo Alejandra Carmona está mejor que nunca.

Finalmente, el cantante de 39 años señaló que se sintió halagado por haber estado envuelto en un chisme con su amiga Paola, pero que, aunque exista mucho cariño y respeto entre ambos, nada romántico ha sucedido hasta el momento.

“Es mi amiga, la quiero, nunca jamás ha pasado nada entre ella y yo, no nos tiramos la onda, no pasa nada. Hay mucha admiración, mucho cariño, mucho respeto, la conozco de hace muchos años, la adoro y la quiero. Me siento hasta yo envidiado de que me hayan hecho chismes con ella, digo: ‘ay, qué honrado soy yo’, pero estoy mucho más honrado de tener a la mujer que tengo en mi vida, de Ale, que la quiero, que la adoro y no, absolutamente no hay nada con Paola”, sentenció.

El video por el cual comenzaron a surgir los rumores de un posible noviazgo fue publicado por la conductora de televisión de 44 años, quien en su perfil de Instagram compartió el metraje con el siguiente mensaje: “Gracias @kalimbaofficial por tus palabras, por tu cariño, por tu talento y por este abrazo”.

Kalimba aseguró que nunca se han tirado la onda (Foto: Instagram/@paolarojas)

En el audiovisual se observa a ambos envueltos en un cálido abrazo. En un momento se separan y Kalimba comienza a elogiar a la comunicadora quien, entre gestos de ternura y admiración, agradece todos los comentarios de su amigo.

Cabe recordar que Paola Rojas, antes de ser una de las conductoras de noticieros más importantes y conocidas de México, inició su carrera en la televisión mexicana programas de entretenimiento y revista como “Válvula de Escape”, transmitido por Telehit en el que compartía créditos con Horacio Villalobos.

Su larga trayectoria en televisión, luego de ser animadora de Reino Aventura durante algún tiempo, la hizo codearse con varias personas famosas, con quienes entabló algunas amistades y relaciones. Por ello, el cariño que se tiene con Kalimba no es de sorprenderse, pues más allá de los rumores, el cariño expresado entre los dos es incomparable.

