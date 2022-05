Paola Rojas confesó que no quería formar parte de “Netas Divinas”: “Me presionaron fuerte”

Paola Rojas habló del porqué no se quería sumar al elenco de Netas Divinas

Netas Divinas se ha convertido en uno de los programas estelares de la programación de Unicable, sus integrantes forman parte de lo más selecto del mundo del entretenimiento en México como Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Téllez, Daniela Magún y su más reciente incorporación, Galilea Montijo.

En una de las recientes emisiones del programa de YouTube, Pinky Promise, tuvieron la oportunidad de tener de invitadas a tres de las presentadoras estelares, Paola Rojas, Natalia Téllez y Daniela Magún. Ahí este llamativo trío tuvo la pertinencia de hablar sobre su programa en el cual exponen situaciones que han vivido y revelan algunos de sus secretos más íntimos.

Las tres integrantes de Netas Divinas han agradecido a lo largo de los años tener la oportunidad de conducir uno de los programas insignia de Unicable; sin embargo, no todo ha sido fácil en este proceso y, en esta ocasión, Paola Rojas expresó el tortuoso proceso que le llevo incorporarse a la producción que se transmite de forma ininterrumpida desde el 2006.

La titular de Al Aire con Paola Rojas, confesó que desde el principio de su temporada 2018 la invitaron a formar parte de esta alineación estelar de presentadoras; sin embargo, no quería entrar al programa por la polémica que la rodeaba y la cual fue provocada por una filtración de unas fotos de su expareja Luis Roberto Alves “Zague”.

“Me lo habían propuesto desde el principio y yo no quería, estaba en un momento feo de mi vida personal y no quería hablar de nada que tuviera que ver conmigo. Me insistieron hasta el infinito, me presionaron fuerte, pero lo agradezco”, acotó Paola Rojas.

Más adelante, la periodista mexicana de 45 años especificó que varias personas dentro de Televisa la presionaron fuertemente para sumarse a Netas Divinas por el perfil profesional y de intimidad que emanaba a los televidentes, y que, hasta el día de hoy la colocan como una de las presentadoras más queridas por el público.

Pasando el tiempo, Paola mostró su agradecimiento con Netas Divinas, pese a las presiones iniciales: “Creo que a veces las bendiciones vienen encubiertas con algunas máscaras. Más allá del principio, hoy lo agradezco como no tienes idea”, concluyó haciendo especial énfasis en sus compañeras a cuadro a quienes considera sus “hermanas”.

Fue en 2018 cuando Paola Rojas completó el reconocido cuarteto de presentadoras y formando así una de las “alineaciones” más exitosas de toda la historia de este programa.

Desde su primera emisión el 6 de noviembre del 2006 hasta la actualidad, Netas Divinas ha logrado posicionarse entre el gusto del público gracias al nivel de intimidad y conexión que reflejan sus presentadoras entre sí. Por ello, un programa tan exitoso trata de sumar constantemente nuevo talento para llegar a más audiencias, tal y como fue caso de la presentadora del matutino Hoy, Galilea Montijo.

La llegada de Montijo al programa causó en un principio gran controversia y una ola de comentarios divisorios al programa. Tras hacerse pública su incorporación, muchos internautas cuestionaron la relación de la nueva integrante de Netas Divinas con sus nuevas compañeras, haciendo especial énfasis en Natalia Téllez, con quien ya tuvo la oportunidad de colaborar por más de 2 años en el programa Hoy.

Asimismo, los fans del programa han cuestionado severamente la adición de Montijo por el temor de que no encaje en el perfil del programa y que este pierda su distintivo característico de intimidad, cercanía con el público y de libertad de expresión.

