Paola Rojas despertó sospechas de un nuevo romance con Juan Soler

La periodista y el actor se han pronunciado juntos por lo que se especuló de un nuevo romance

El pasado 19 de marzo Paola Rojas, periodista mexicana, posteó en su cuenta oficial de Instagram un video que denotó un momento muy ameno abrazada junto al famoso actor Juan Soler aunado de dos amigos más, situación que reanudo diversos rumores ante una relación de pareja.

“Ya muy juntitos con el Soler no?? Ya deberían andar”, “Qué bonita pareja”, “Muy guapos!!!! Paola y Juan Soler muy bonita pareja”, “Los dos merecen una oportunidad de ser felices! Ojalá fluya algo bonito”, fueron algunos comentarios de los seguidores de Paola Rojas.

Las especulaciones surgieron previo a que la presentadora del programa, Netas Divinas, compartió el pasado enero una fotografía en su perfil de Instagram, donde se observó a los implicados abrazados y sonrientes, la periodista escribió: “Siempre un gusto coincidir, querido”, a lo que el galán de telenovela contestó “Pao querida, ¡lo mejor siempre!, te adoro”.

Los seguidores de Paola Rojas, especularon sobre una posible relación con el actor ig: @paolarojas

Fue entonces que se desataron una serie de comentarios ante lo bien que se vieron los dos artistas, “Bonita pareja”, “Qué padre, Viva el amor”, “Siii, la pareja del año”, entre otros, que dejaron entrever que existiría química entre la mexicana y el argentino.

Hasta el momento ninguno de los dos famosos ha dado declaraciones en cuanto a la confirmación de una probable relación, o si en realidad se trata solo de una bonita amistad, sin embargo, los fans de la conductora y el actor, ya han pronunciado su opinión ante lo bien que se ven en pareja.

El año pasado, la titular del noticiero matutino Al Aire con Paola Rojas también se encontró envuelta en una serie de rumores luego de entrevistar al cantante Beto Cuevas. No obstante, la famosa desmintió rápidamente las especulaciones ante este hecho:

“A ver, porfa vuelvo a aclarar, Beto Cuevas me cae increíble, me gusta muchísimo su trabajo, pero no tenemos una relación y nos apartamos de eso. Lo entrevisté y yo creo que les gusto como nos veíamos juntos y a partir de ahí comenzaron a construir una historia, pero no hay nada con Beto”, mencionó.

La conductora y el cantante se conocen desde hace varios años (Foto: Instagram/@paolarojas)

Recientemente, la ex pareja del futbolista Zague reveló durante una de las emisiones del programa Netas Divinas, que en algún momento ha esperado tener un “Principe azul”. Rojas mencionó que, aunque tiene en cuenta que la perfección no existe, sí ha fantaseado en ocasiones con encontrar a una pareja que se asemeje a lo que se suele encasillar en ese concepto y señaló que estas ideas han surgido más que nada por los cuentos infantiles de princesas con los que hemos crecido.

“Me pasa de pronto que me descubro que me seduce un poco esta fantasía de que alguien me regale algo, que yo me puedo comprar [...] Nos fumamos todos esos cuentos donde, además, de pronto no nos hemos detenido en esta parte, pero se dan cuenta cómo, en muchos de esos cuentos con los que crecimos, hay mala leche entre mujeres”, explicó.

Paola Rojas culminó su relación con sentimental con Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic mejor conocido como Zague después de haberse divorciado en el año 2018, cuando al exfutbolista le filtraron fotos y videos desnudo. Sin embargo, a la fecha la periodista aseguró no solo buscó llevar una relación cordial con el comentarista, ya que tuvieron dos hijos, sino que decidió que fuera una convivencia “cariñosa y amable” por todo lo que vivieron.

Fotos: @Irzague / @paolarojas

“Yo creo que alguien que formó parte de tu vida, alguien con quien compartiste momentos lindos y compartiste amor, pues es una buena idea que siga existiendo no solamente una relación respetuosa, sino incluso cariñosa y amable”, mencionó alegremente.

