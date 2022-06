Cómo le afectó a Paola Rojas su divorcio de Zague: “Se me rompió el corazón, pero no el alma”

Paola Rojas confesó que su divorcio con Zague no le afectó tanto por percibirse siempre como una mujer completa (Foto: Instagram/@netasdivinastv)

Paola Rojas reveló que su divorcio con Luis Roberto Alves Zague fue algo que le dolió profundamente, pero que no significó un gran golpe para su vida, pues no le habría afectado tanto como se podría creer.

Uno de las más grandes polémicas que tuvo que atravesar Paola Rojas fue su divorcio con el padre de sus hijos, el exfutbolista Zague, en 2018 luego de que se filtró un video intimo en redes sociales. Pese a que fue víctima de críticas y burlas, según ha revelado en Netas Divinas, su separación le rompió el corazón, pero no fue más allá.

En la más reciente emisión de Netas Divinas, las presentadoras se encontraban hablando acerca del mito del amor romántico y las separaciones, motivo por el que la periodista confesó que gracias al amor propio que siempre ha sentido y que nunca tiene grandes expectativas, su divorcio no fue muy significativo.

“Es muy difícil de verbalizar y es muy complejo. Yo me casé con la idea de quedarme para siempre, o sea, estaba perdidamente enamorada, pero cuando no fue así, tampoco es que fue un descalabro brutal. Creo que la clave es no tener expectativas; si sucede así, qué maravilla, y si no sucede así, sucede de otro modo”, expuso a sus compañeras.

Paola Rojas se divorció en 2018, cuando se filtró el video íntimo de Zague y surgieron rumores de una supuesta infidelidad (Foto: Archivo)

Por tanto, Natalia Téllez continuó hablando acerca de cómo el amor romántico la mayoría de las veces es construido para las mujeres, no para el hombre, motivo por el que algunas sienten que necesitan de una pareja para estar completas como personas, pero Rojas compartió que este no es su caso.

Según reveló, gracias a que nunca se vio como una persona que necesitara de algo o alguien para sentirse completa, el divorcio le dolió emocionalmente por la relación que tenía con Zague, pero no porque se quedaría sin su pareja. Esta percepción que tuvo de sí misma en el momento de su separación le permitió sanar sus heridas sentimentales con tranquilidad.

“De pronto quizás nunca lo había razonado. Siento que a lo mejor siempre me percibí, soltera, antes de casarme, siempre yo me percibí completa. Así me formaron y así crecí, completa. Entonces, sí, tuve una pareja muchos años y fui feliz muchos años, pero cuando eso se rompe, sí, se me rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma. Yo estoy completa y restauro, sano, mi corazón, pero mi escancia no se desangra”

En emisiones anteriores de Netas Divinas, la periodista confesó que luego de que se filtró el video íntimo de su exesposo, se enfrentó a una humillación masiva, pese a que intentó mantenerse lo más alejada del tema.

Paola ha mencionado que su relación familiar es buena, pues los ninguno quiere olvidar los buenos momentos que vivieron antes de la polémica (Foto: Instagram/@paolarojas)

Paola confesó que en ese momento no le dolió la forma en que la filtración afectó a su matrimonio, sino la violencia de sufrió en redes sociales.

“Lo que más me dañó fue la violencia digital, porque hubo como esta percepción en mucha gente, como si hubiera abierto la puerta de mi cuarto, de mi intimidad. O sea, no es solo lo privado, sino lo íntimo”, reveló en el programa.

Compartió que algunas personas pensaron que tenían el derecho de criticarla y hacer suposiciones sobre su vida íntima, sin tener en cuenta que ella estaba pasando por una situación difícil.

Actualmente, según confesó, mantiene una relación cariñosa y amable con su exesposo, pues ambos acordaron que eso sería lo mejor para los dos y sus hijos.

