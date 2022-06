Hija de Alfredo Adame defendió al actor: “Mi papá es un hombre de primera”

El actor donará su premio de "Soy Famoso ¡sácame de aquí! a una asociación que apoya a niños con cáncer. (Foto: Instagram/@alfredoadamevonknoop)

Alfredo Adame aparentemente se alejó de los reflectores luego coronarse como el ganador de la primer temporada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, sin embargo, continúa envuelto en la polémica. Y es que desde hace varios meses mantiene distancia con los tres hijos que procreó junto a su ex esposa, Mary Paz Banquells, debido a diferencias relacionadas con su supuesta actitud pero, aunque ha tratado de reconciliarse, el conflicto familiar persiste.

En medio de la controversia, Vanessa Adame reapareció ante las cámaras de Ventaneando para defender a su padre de señalamientos en su contra y explicó que no puede opinar sobre la fractura que existe entre Santiago, Diego, Sebastián y el presentador de televisión debido a que no considera apropiado tomar una postura al respecto.

Diego, Sebastian y Alejandro son los tres hijos que procreó con Mary Paz Banquells. (Foto: Instagram/@marypazbanquells_oficial)

“Los adoro, siempre los he querido, los problemas ajenos son ajenos aunque sean mis hermanos”, dijo.

Respecto a las constantes críticas que recibe en redes sociales por las polémicas que giran en torno al protagonista de melodramas como Bajo un mismo rostro, Dos hogares, Más allá del puente y Balada de amor, explicó que trata de no prestarles atención, sin embargo, en algunas ocasiones los rumores son tan fuertes que terminan afectandola momentáneamente.

“Creo que es el riesgo que conlleva ser su hija y si mi papá no me ha dejado nunca, en ninguna, yo tampoco lo dejo a él [...] Yo sé quién es mi papá. No te voy a decir que no me afecta porque de pronto hay gente que es cruel, es dura, pero no. En realidad es que también me afecta 5 minutos, me duermo y se me olvida”, continuó.

Las polémicas más recientes de Alfredo Adame tiene algo en común, la violencia. Cabe recordar que a principios de 2022 el ex conductor de Hoy protagonizó una riña callejera con una pareja y, tras la filtración de los videos, se dijo víctima de robo. Meses después revivió sus diferencias con Carlos Trejo y durante una conferencia de prensa se enfrentó con el representante legal del conocido cazafantasmas.

El actor mexicano Alfredo Adame protagonizó pelea callejera con mujer. (Foto: Captura)

Y entre sus encuentros más recientes destaca la actitud que tomó con sus compañeros en Soy famoso ¡Sácame de Aquí!, situación por la que estuvo a punto de pelearse con Oskarín. Pese a que constantemente Alfredo Adame muestra actitudes explosivas, Vanessa aseguró que la realidad es otra y siempre apoyará a su padre pase lo que pase.

“Eso es algo que mucha gente me dice y a veces no me creen... el personaje de allá afuera es una cosa, mi papá es un hombre de primera, no es lo que es Alfredo Adame en realidad. Mi papá es mi papá y lo voy a amar en las buenas, en las malas y en las peores”, comentó.

(Foto: Captura de pantalla/YouTube)

Por último, Vanessa Adame opinó sobre las declaraciones que han hecho algunas ex parejas de su padre en los últimos años, tales como Diana Golden o Magaly Chávez, quien recientemente terminó su relación con el presentador porque: “Tiene mucho rencor, tiene mucho odio”.

“Yo creo que es la respuesta de alguien enojado que quiere tener más y ya no puede. Yo con Mary Paz hace años que no hablo y no, por supuesto que no [hablo de ella], pero me queda claro que hay gente a la que mi papá le pica algo y se inventan cosas, lo atacan en donde le duelen y pues evidentemente donde le duele muchas veces puedo ser yo”, dijo.

El mensaje de Alfredo Adame a sus hijos

Foto: @marypazbanquells_oficial / Instagram

Tras su salida del reality, mandó un mensaje de reconciliación para sus hijos:

“Por supuesto que voy a arreglar el asunto con mis hijos, nada más con ellos (...) Yo estoy puesto. De hecho, antes de irme les mandé un mensaje si querían nos reuníamos, nada más que no cedieron y yo salí de prisa”, declaró durante un encuentro con los medios.

