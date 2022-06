Magaly Chávez reveló la razón por la que terminó con Alfredo Adame: “Tiene mucho rencor, tiene mucho odio”

Las razones por las que Alfredo Adame y Magaly Chávez terminaron su relación (Foto: Instagram @magaly_chavezoficial / CUARTOSCURO)

Gerardo Escareño, mejor conocido como Vaya Vaya entrevistó a Magaly Chávez para su canal de YouTube, en donde reveló como fue su experiencia con su ex pareja Alfredo Adame en el reality Soy famoso saquénme de aquí.

Magaly expresó que tuvo un paso muy alborotado dentro del programa y agregó que estaba soltera debido a que observó muchas actitudes que no le gustaron de Adame. Le contró a Gerardo que durante el reality Alfredo la insultaba y la trataba mal.

“Puede que esté así por todo lo que estámos pasando, pero después me puse a pensar y dije no. Yo no soy víctima de todo esto, más bien soy responsable por que lo permití y lo mismo puedo hacer para no permitirlo”.

Mgaly Chávez declaró en una entrevista con Vaya Vaya que Adame era grosero con ella (Foto: Instagram @magaly_chavezoficial)

Duante la transmisión de Soy famoso sánquenme de aquí hubo varios seguidores que comentaron que Magaly se había colgado de Adame para entrar al show y él mismo terminó afirmándolo en Ventaneado, cuando dijo que ella lo había utilizado.

Por su parte, Magaly respondíó que era algo que le daba risa, ya que él entró al reality por ella y que además no era una corriente, como Alfredo la nombró en una entrevista. “Nunca me he manejado ni corriente ni vulgar ni mucho menos”, comentó.

La conductora aseveró que el actor estaba diciendo esas cosas porque quiere llamar la atención y piensa que Adame quiere buscar la manera de molestarla, ya que no ha podido contra ella.

Alfredo Adame ganó el reality show Soy famoso sáquenme de aquí pero perdió a su novia Magaly Chávez (Foto: CUARTOSCURO)

Alfredo Adame ofreció disculpas a Magaly Chávez, sin embargo, ella dice que no las creyó porque no fueron verdaderas sino más bien sarcásticas. “Si antes no le creí menos ahora”, añadió la ex participante de Enamorándonos.

“No es que yo le tenga rencor, acepto sus disculpas, ojalá y las haga de corazón pero bueno, él solo sabe si lo hace por un bien, si lo hace por él, si lo hace por mí, por toda la gente que ha ofendido porque esa disculpa yo la quería para todas las personas que han pasado por su boca”.

Gerardo Escareño le preguntó su opinión sobre las actitudes que tuvo Alfredo durante el reality con otros concursantes, a lo que ella respondió que creía que es un buen hombre pero que le hacía falta alguien especializado en psicología porque tiene mucho reoncor y odio dentro de él.

Mgaly reiteró que no cree en las disculpas de Amdame y que necesita ayuda profesional (Foto: Instagram @magaly_chavezoficial)

“Hay algo en él, tiene mucho rencor, tiene mucho odio. Hacía qué, hacía quién no lo sé. Solo sé que él cuando habla no se dentiene y cuando no se detiene ofende demasiado y al rato qué va hacer. Soltó una patada, al rato qué va hacer, que me pegue, que esto, no no. Yo cuando vi todo esto dije, no señorita Magaly yo creo que usted tiene que poner un alto.”

La conductora dijo que no iba a permitir esa clase de actitudes y que como mujeres deberían parar esas situaciones. Durante el reality ella le dijo a Adame que necesitaba ayuda profesional, que no lo hicera por nadie más que por él mismo para que así tuviera una vida más feliz y tranquila.

Algunos usuarios comentaron que todas las peleas eran montadas como una estrategia para ganar en Soy famoso sáquenme de aquí. Magaly esclareció que es díficil engañar a la gente en televisión y que había cosas que sí se planeaban pero eso no, porque no era el lugar.

Alfredo Adame fue el causante de que su relación terminara, según delcaraciones de Magaly Chávez (Foto: CUARTOSCURO)

“Yo me vi bastante serena a comparación del carácter que yo tengo. Yo tengo un carácter muy fuerte pero aguanto mucho y sé que no era el lugar para estarnos peleando, ni para gritarnos cosas. No era para que me insultara y me dijera todo lo que dijo, ceo que lo combino mal”.

Finalmente puntualizó diciendo que a ella le había dolido demasiado porque creía en Alfredo y era de las pocas personas que lo hizo, además de que quería verlo feliz, que se reuniera con su familia, que le hablara a sus hijos pero que no tuvo éxito.

“Yo quería que lo vieran como hace 33 años, cuando era por lo bueno y no por lo malo (...) Yo no soy niñera de nadie, como novia yo quería ayudarlo, pero si el señor no quiso agarrar esa ayuda, pues ni modo”, comentó Magaly.

