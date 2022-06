Alfredo Adame y los mejores memes de la gran final de “Soy Famoso ¡Sácame de aquí!”

Alfredo Adame ganó el reality show (Fotos: Twitter)

La gran final de Soy Famoso ¡Sácame de aquí! se vivió con gran intensidad, pues a los largo de varias semanas la búsqueda del título de rey de la jungla mantuvo a los televidentes en gran suspenso pues sus participantes daban todo para además ganar la gran cantidad de un millón de pesos.

Soy Famosos ¡sácame de aquí! resultó ser uno de los más grandes aciertos en TV Azteca dentro de los últimos años y no solo por el gran trabajo que realizó en su conducción Atala Sarmiento y Horacio Villalobos -dupla quecumplió con darle el toque especial al resto de la temporada- si no por la innovadora propuesta que le trae al tipo de contenido que las televisoras en México realizan dentro de los realitys shows.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

Tras su gran final el viernes 10 de junio México conoció a su ganador de esta primera temporada, que aparentemente tendrá más temporadas en el 2023: Alfredo Adame. A pesar de haber sido el primer eliminado que después fue salvado, el polémico actor se convirtió en el gran vencedor del programa extranjero que fue adaptado con gran éxito en México.

Tras la noticia, los memes virales en diversas redes sociales no se hicieron esperar pues para sorpresa de todos el ganador no era alguien que se esperara y mucho menos que apoyara, por lo que como de costumbre la forma más divertida de demostrar el descontento del resultado ha vuelto el nombre del también presentador de matutinos en tendencia, siendo una más a su larga lista tras la serie de polémicas en las que ha estado envuelto.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

A cada una de las divertidas imágenes creadas o contextualizadas por los usuarios, se sumaron diversos comentarios en contra de que el actor de melodramas como Dos Hogares, Por Amar Sin Ley y A que no me dejas, pues se argumentaba que no era correcto que el primer eliminado -que después no lo fue- dejara atrás a otros grandes competidores que durante varias semanas demostraron tener más habilidades en los retos presentados así como un grupo de fans mucho más grande en redes sociales, ya que el ganador se seleccionó con el voto del público en una aplicación de TV Azteca.

(Foto: Twitter)

“Después de que Adame ganó Soy Famoso ¡Sácame de aquí! de verdad que no espero nada de la vida y creo que el COVID-19 y todo eso no lo merecemos por ser tan malos seres humanos ja, ja, ja”. “En algún momento todos pensamos que sería el novio de Brenda Zambrano, la de Acapulco Shore, el que ganaría ya que por lógica era el que mejor condición física tenía, más ganaba retos, demás, pero bueno”. “Las vueltas que da la vida, lo feo será cuando regrese a México y se de cuenta que realmente no tiene el apoyo del cual presumió, ya que ganó el programa, pero realmente dudo que fuera así”, escribieron en Twitter.

(Foto: Twitter)

¿En qué gastará su millón?

“Me siento muy afortunado porque voy a lograr un sueño que tengo ya de algún tiempo, que es las pelucas para niñas con cáncer. Quiero que tenga cada de niña de bajos recursos su peluca”, expresó en la gran final mientras la ex conductora de Ventaneando y el conductor de Venga La Alegría y La Academia: 20 años le celebraban y colocaban la corona.

(Foto: Twitter)

Para finalizar su discurso, Alfredo mencionó que principalmente agradece a TV Azteca que le hayan dado nuevamente el “papel protagónico” que antes tenía, pues con este reality nuevamente logró acaparar la atención del público.

(Foto: Twitter)

“Yo le quiero dar las gracias a TV Azteca por regresarme a ese papel protagónico que me gané en la televisión, que he trabajado tanto y que por cuestiones de muchas cosas me quitaron”.

SEGUIR LEYENDO: