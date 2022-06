Pati Chapoy se enfrentó a Arturo López Gavito al criticar a La academia: “Ya están inventando”

Pati Chapoy recibió a Arturo López Gavito en el foro de Ventaneando (Foto: Instagram)

Aún no se ha estrenado y La academia 20 años ya ha dado de qué hablar. Y es que luego de especulaciones por fin se presentó a Yahir, egresado de la primera generación del programa, como conductor de la emisión de aniversario, cuando se habían manejado nombres como Alan Tacher, Adal Ramones, Yuri y hasta el de Adrián Uribe.

Además, ante la llegada de diferentes personalidades que dejaron huella en alguna de las ediciones del programa, como Myriam Montemayor -madrina de esta generación- y Nadia -quien estará al frente de un programa especial-, el interés del público se ha hecho cada vez más latente.

Sin embargo, no todos esperan con ansias la llegada del reality show, y entre ellos destaca la periodista Pati Chapoy, quien pese a ser la figura más importante en el ramo de los espectáculos en TV Azteca, se lanzó contra el programa del que han egresado otros famosos como Carlos Rivera, Toñita, Erasmo Catarino y Victor García.

El programa contará con la presencia de Ana Bárbara, Aleks Syntek y Alexander Acha (Foto: TV Azteca)

La titular de Ventaneando externó su descontento y lanzó críticas al reality que en esta ocasión contará como jurado a los polémicos Lola Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

Fue en su popular programa vespertino donde Chapoy criticó a La academia, pues consideró que las últimas tres generaciones no han aportado estrellas de la música como sucedió con las primeras emisiones del programa surgido en 2002, en las cuales destacaron talentos que a la fecha continúan figurando en la industria musical.

Y es que Arturo López Gavito acudió como invitado al programa de noticias de espectáculos este martes 7 de junio y no dudó en defender el ya emblemático programa de TV Azteca, pues aseguró que el público y el contexto social ha cambiado, por lo que el programa debe hacer lo mismo: “Hay oportunidades para todos”, expresó.

“¿Qué es eso del mentor? Eso no había, ya están inventando más cosas para La academia, eso no existía”, dijo Pati.

El juez del programa lo defendió y aseguró que debe adaptarse a los tiempos que corren (Foto: Instagram)

Entonces, el juez del programa señaló: “La figura del mentor sí existía, Beto Cuevas, él fue el primer mentor que tuvo La academia”. Pero Chapoy insistió: “De tres años para acá han inventado una cantidad de cosas que no existían, por eso no me termina de gustar”.

“Son 20 años… Alguna vez estuviste a mi lado”, le dijo Gavito. “A lo que me refiero: los últimos tres años de La academia no son La academia, perdóname Gavito”, explicó Pati.

El experto en música señaló que algunos de los participantes no han alcanzado una fama notable debido a que “no han sido tan mediáticos”, como sí es el caso de personalidades como Yuridia, Carlos Rivera y el mismo Yahir.

Además, aseguró que lograr participar en el programa es sólo un primer paso y esto no garantiza que quienes lo hacen vayan a tener un gran éxito comercial y radial , como ya se ha visto con otros participantes.

López Gavito dijo que algunos artistas no han despuntado por falta de apoyo mediático (Foto: Instagram/@laacademiatv)

Luego, el también productor musical externó: “Creo que tiene que haber una actualización, el proyecto requiere irse renovando”. “Pero los cantantes o cantan o cantan, eso es lo importante en La academia”, apuntó Chapoy.

“Los orígenes fueron hace 20 años, es decir: no es el mismo público, no es la misma escena mediática, no es la misma industria de la música, ha cambiado”, respondió Gavito.

Más adelante durante la emisión, la titular del programa expresó: “La producción necesita gente que no cante para empezar a sacarlos”.

No es la primera vez que la periodista se lanza contra producciones de la empresa liderada por Ricardo Salinas Pliego (Foto: Facebook: Ventaneando)

Ante el ríspido comentario de Pati, Arturo reviró: “Ese es un problema. Es decir, hoy en día la industria de la música en México está sufriendo muchísimo por la falta de talento, entonces, si ustedes analizan, el único lugar para los nuevos valores de la música en México está en este programa”. “¿Y La voz?”, dijo Chapoy.

“De La voz no ha pasado nada”, respondió el crítico, a lo que Pati refirió a David Bisbal. “En España, pero en México no, eso es un hecho”, agregó el juez.

