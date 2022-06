Dennis Arana: la verdad detrás de La Academia, Danna Paola, su escándalo y otros grandes rumores del reality show

El cantante platicó en exclusiva para Infoabe México (Foto: Especial Infoabe/Instagram/@_dennisarana)

La Academia se ha convertido en un fenómeno dentro de los reality shows de México gracias a que de este han emergido grandes cantantes de la talla de Yuridia, Carlos Rivera, Yahir e incluso la polémica Jolette. Rumbo a la celebración por los 20 años de su primera emisión, los rumores sobre cómo funciona el programa, qué tanto es realidad o guion o incluso qué hay detrás de algunas de sus más grandes controversias, son de interés popular.

En exclusiva para Infobae México, Dennis Arana quien ahora es un exitoso ex académico, participante de la decimosegunda generación (2019-2020) quedando en cuarto lugar, se sinceró sobre su participación en el reality show de canto más popular de TV Azteca desmintiendo o confirmando, según su experiencia, los rumores más comentados en internet.

¿Guion detrás de los académicos?

El querido cantante y ahora también presentador, ya que formará parte de La Academia: 20 años siendo co-conductor de redes sociales para emisión en Guatemala, país en el cual nació y representó, aseguró que la clave está en entender que el formato es un “reality show” -programa de televisión que presenta protagonistas reales de la sociedad con sus problemas, según la RAE-.

El ex académico habló sobre el escándalo de Danna Paola, los rumores de un guion detrás de los alumnos y hasta como funciona el reality

“No hay guion. Tal vez las producciones en su anteriores generaciones y ediciones de La Academia pues tal vez sí lo hacían, pero en esta generación, que yo sepa y que yo lo vivía, no miraba un guion. Todo era muy fluido y como lo que estaba sucediendo y cada quien con su personalidad, o sea, Horacio Villalobos decía lo que quería decir y ya lo conocemos y sabemos que él es así. Danna Paola conocimos este ladito de ella que pues así es ella, o sea tenía un poco de Lu de Élite, pero pues así es ella [...] entonces pues creo y podría afirmar que si hay alguien diciéndoles o algo no creo y todo era muy real de parte de ellos”

La verdad detrás de “Así no soy culer* contigo”

La más reciente y última edición de La Academia contó con panel de jueces que rápidamente se convirtieron en los favoritos desde las últimas participaciones de La Juez de Hierro, Lolita Cortés, en el programa. Con una fama internacional naciente y éxitos musicales como Oye Pablo, Mala Fama y Sodio, Danna Paola protagonizó uno de los momentos más polémicos en la televisión mexicana.

Gibrán en conversación con Francely mencionaba que las críticas que le daba la también actriz eran “culer*s”, algo que el equipo de TV Azteca no dudó en enseñárselo provocando un enfrentamiento a nivel nacional. Siendo testigo de primera fila, pues eran sus compañeros y su crítica, Dennis -responsable de éxitos musicales como Ya No Dueles, Hoy Se Sale y No Hay Error- comentó:

El momento es recordado por miles de personas

“Danna Paola levantó el evento, porque pues sí había rumores de que La Academia se iba a hacer un poco más corta por el rating a pesar de que era una generación, que yo considero, que yo veo que mis compañeros que eran muy talentosos y que hacíamos pues un show a nivel vocal bien, no estaba funcionando. No sabíamos si era por generaciones pasadas o que la gente pues ya decía ‘Ya, por qué voy a ver La Academia, muchas temporadas’. Cuando pasa crece el rating y pues nos vamos más semanas”.

Un poco de aquí, un poco de allá: así nacen las historias entre los académicos

El cantante regresa para co-conducir "La Academia: 20 años"

“Obviamente sabemos que es un reality show, entonces van a tomar algunas partes, van a unirlas y van a hacer que sean un poquito más ‘picantes’, un poquito más fuertes. Pero de eso se trata y yo por eso muchas veces fui regañado y me castigaron por eso porque yo llegaba al 24/7 a la casa y decía ‘Sigan editando, hagan lo que quieran hacer, pero la gente allá afuera sabe quién soy y que estamos haciendo en realidad, porque ellos están viendo qué fue lo que realmente pasó'”, agregó.

