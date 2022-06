Por qué aseguraron que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera ya se casaron

(Foto: @cynoficial, @_carlosrivera / Instagram)

Los ex académicos Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera son una de las parejas más queridas y a la vez, una de las más herméticas, pues suelen mantener en privado su relación, inclusive tienen pocas fotos juntos en sus redes sociales y casi no se dejan ver en público demostrándose amor.

Es por esto que las fuertes especulaciones sobre su boda cobraron importancia, ya que aparentemente se habrían unido en matrimonio frente al altar este sábado 4 de junio. Cabe recordar que hace unos meses, se había esparcido el rumor de su celebración de boda civil.

El argumento más fuerte de este rumor se centra en que recientemente Cynthia Rodríguez anunció que abandonará temporalmente el programa debido a que tomará unas merecidas vacaciones. Aparentemente Cynthia Úrias aseguró que los novios habrían viajado en secreto a Madrid, España, para casarse. “Al parecer, este fin de semana hay boda en Madrid, nos están informando, y, al parecer, es Carlos Rivera”, dijo.

Los enamorados no han confirmado o desmentido esta información, pero recientemente se dejaron ver disfrutando sus vacaciones en París, Francia; en ninguna de las grabaciones aparecieron al mismo tiempo, pero no cabe duda de que están compartiendo un romántico momento en la ciudad del amor. Es probable que de haber viajado a la ciudad española, se haya tratado de turismo y no de su unión matrimonial.

(Foto: Instagram @cynoficial)

El intérprete de Recuérdame publicó en su cuenta de Instagram una breve historia temporal en la que mostró el paisaje de la ciudad europea y exclamó: “¡Buenos días, París!”

Por su parte, la conductora de Venga la Alegría mostró un paisaje lluvioso desde alguna cafetería con la leyenda “Y de pronto... vacaciones París”, segundos después su amado apareció a en cámara, luego ella en el interior de un auto y finalmente dejaron ver que estaban en un museo.

En el breve video mostraron que estaban frente a La Gioconda, mejor conocida como La Mona Lisa, un cuadro pintado por Leonardo Da Vinci. Esta obra de arte se exhibe en el Museo del Louvre de París.

El actor se despidió de la puesta en escena y su lugar fue tomado por Kalimba

Cómo inició el romance entre Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera

La relación sentimental que mantienen Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez es una de las más populares entre los medios mexicanos por la ausencia de declaraciones públicas que ambos cantantes realizan sobre el tema. El misterio de cuándo y dónde surgió el amor entre ellos parece ya no serlo, pues desde el 2015 ambos han ido dejando pistas y aquí te contamos la respuesta.

Todo inició cuando ambos participaron en el reality show de canto de TV Azteca, La Academia. Durante el 2005 los dos compitieron por el premio y título del concurso, pero fue él quien ganaría la tercera temporada.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

La conductora de Venga La Alegría comentó en una emisión de dicho programa que en un inicio veía a Carlos Rivera como “todo un niño” porque era de menor edad que ella cuando ambos se conocieron. Contó que cuando salieron del reality se hicieron buenos amigos, pero a partir de ese momento ambos tomaron caminos distintos.

Además la cantante confesó que lo consideraba como su mejor amigo, antes de que Carlos Rivera se fuera a vivir a España para protagonizar El Rey León. A su regreso en el 2015, Cynthia Rodríguez aprovechó la oportunidad para entrevistarlo para su canal de YouTube Cyn Censura y sería aquí donde iniciaría la relación sentimental.

Desde ese momento los fans de ambos aseguraron que pudieron ver que parecían “adolescentes coqueteando” durante la entrevista en el “sillón de la verdad”. Los cantantes se mostraron muy nerviosos durante todo el video, a pesar de que se decían “amigos”. Sin embargo, para la mayoría fue obvio que ya había una química innegable y por eso el video es considerado como el inicio de la relación.

SEGUIR LEYENDO: