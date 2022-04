Carlos Rivera dedicó su última función de “José el soñador” a Hiromi y Cynthia Rodríguez

El actor se despidió de la puesta en escena y su lugar fue tomado por Kalimba

Carlos Rivera se despidió con bombo y platillo de José el soñador, la puesta en escena con la que regresó al teatro después de aproximadamente seis años desde su último proyecto. Entre aplausos y con gran sentimiento extendió un agradecimiento para todas aquellas peronas que lo han apoyado durante su carrera, entre quienes destacó Hiromi Hayakawa, Cynthia Rodríguez y Lolita Cortés.

Fue durante el pasado fin de semana cuando el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro ofreció su última presentación de José el soñador. Como era de esperarse, el teatro se abarrotó con sus fans, amigos y algunas figuras del medio que asistieron para aplaudir el trabajo que hizo como protagonista.

Al final de la obra, la producción encabezada por Alejandro Gou aplaudió la participación del cantante, quien no dudo en tomar el micrófono para compartir su sentir con los asistentes. Para comenzar, agradeció a las personas que inspiraron su amor por las artes escénicas, dos mujeres con quienes coincidió en La Academia.

Carlos Rivera durante la última presentación de "José el soñador". (Captura: @_carlosrivera/Instagram)

“Quiero agradecer a los que me inspiraron… a mi Lola Cortés que no está aquí [...] a Hiromi que seguramente está por aquí en algún lugar porque ella fue la que me llevó a ver esta función y gracias a eso el teatro formó parte de mi vida y me llevó a lugares donde nunca me hubiera imaginado”, declaró.

Cabe recordar que Carlos Rivera ganó la tercera generación de La Academia, reality donde intérpretes compiten por ser el mejor cantante. Durante el programa, el artista coincidió con Lolita Cortés, quien se desempeñó como juez de la competencia. Durante su trayectoria, la actriz e intérprete mexicana ha destacado dentro de la industria teatral del país y después de su participación en el show habría fortalecido una relación de amistad con el cantante.

Por otro lado, el oriundo de Huamantla también conoció a Hiromi Hayakawa en La Academia. Durante su estancia dentro de la casa iniciaron una relación de amistad que pronto pasó a un noviazgo que en su momento conmocionó a todo México. A pesar de las espectativas, su romance terminó y cada uno contiunuó con su vida recordando los bonitos momentos que vivieron juntos.

La cantante de ascendencia japonesa tenía la ilusión de formar una familia con Fernando Santana. (Foto: Instagram/@marlahiromi)

Lamentablemente, la intérprete perdió la vida el 27 de septiembre de 2017 a los 34 años por complicaciones en su embarazo que también impactaron a su bebé. A pesar de los años, Carlos Rivera la sigue recordando con mucho cariño.

Para cerrar con broche de oro, el cantante de Te esperaba dedicó su presentación a Cynthia Rodríguez, exintegrante de La Academia que formó parte de la cuarta generación y con quien tiene una relación sentimental desde hace varios años: “Al amor de mi vida, Cynthia [...] te amo”.

Mucho se ha especulado sobre su romance debido a que no suelen compartir detalles de su intimidad y tampoco comparten fotografías juntos en sus rede sociales. No obstante, desde finales de 2021 decidieron hacer partícipes a sus fans con una gran noticia, actualmente están buscando convertirse en padres, por lo que se espera que pronto den la enhorabuena.

(Captura: @_carlosrivera/Instagram)

La conductora de Venga la Alegría agradeció el gesto de su novio desde sus historias de Instagram: “Mi corazón se llena de orgullo por tanto cariño en tu despedida. Eres talento, amor y fe. Te amo!”, escribió sobre un video que grabó durante la función.

Carlos Rivera también reconoció el apoyo que recibió por parte del productor Alejandro Gou y sus demás compañeros. Tras su salida, el papel principal será interpretado por Kalimba, mientras que El faraon será encarnado por Leonardo de Lozzane y Erik Rubín.

Dentro de los artistas que asistieron a la obra destacó la presencia de Danna Paola, quien escribió en sus historias de Instagram: “Te adoro! Tú sí que eres magia!!”.

SEGUIR LEYENDO: