Cuál fue la experiencia mas traumante de Yuridia en “La Academia”

En varias ocasiones, los ex integrantes del programa La Academia han revelado algunos episodios no tan gratos que experimentaron durante su participación y, en esta ocasión, Yuridia habló de uno que la marcó profundamente.

La ex académica perteneció a la cuarta generación, una de las más polémicas, no sólo por los participantes, sino por las extenuantes críticas de los jueces.

Fue en una reciente entrevista con “El Escorpión Dorado”, que Yuridia contó otros secretos de aquel famoso programa y de lo que tenían que realizar en ocasiones. Así, ante la pregunta del comediante sobre el momento más difícil que vivió, la intérprete de Ya te olvidé recordó una ocasión en que la hicieron ponerse un bikini.

“Ahí sí se mam*ron. Me aplicaron una donde tenía que salir en traje de baño, diciendo en un espejo todo lo que no me gustaba de mí”, le contó al Escorpión.

La cantante intentó tomarse con humor su relato y, en primera instancia, quiso dar a entender que no le había afectado tanto.

“Bueno, tuve que actuar como que no me amaba, porque en realidad yo me adoraba”, mencionó y después continuó entre risas: “Ah, no es cierto. Me acuerdo que me dijeron ‘¿y qué es lo que te gusta?’ y yo dije ‘pos mis chich*s’”.

Asimismo, rememoró que su familia estaba muy preocupada por todo lo que veían en televisión, pues en ese entonces, Yuridia apenas rozaba la mayoría de edad.

“Mi mamá se asustó mucho porque yo tenía 18 años y estaba la psicóloga de ‘te tienes que poner un bikini, te tienes que poner no sé qué’ y yo en mi put* vida había usado un bikini”, dijo.

También continuó narrando que uno de los factores por el cual no le resultó cómodo hacer ese tipo de cosas en aquellos años fue porque no era parte de su personalidad o algo que quisiera mostrar por decisión propia.

“Estaba como en la adolescencia, yo era skatera, era así de Coyoacán, medio darks y jamás me ibas a ver en un bikini; cuando me hicieron eso pff, todo se derrumbó de mí. Ahí quedó la dignidad, en ese momento”, señaló.

Pero, ante la pregunta del Escorpión respecto a si volvería a entrar al famoso programa de TV Azteca dn caso de que se diera la oportunidad, ella mencionó que sí, pues ese fue un sitio que la llenó de todo tipo de aprendizajes.

En la misma sección de Al volante, Yuridia confesó que a ella le gustaría trabajar junto a Lalo Mora, pero remarcó que le da miedo ser acosada.

“Me gustaría hacer algo con Lalo Mora, pero ya me da miedo”, dijo la cantante, a lo que Alex Montiel preguntó la razón, y ella contestó: “Porque me va a agarrar una chich*, y eso no está padre”, dijo Yuridia.

Y es que tan solo el noviembre pasado un nueva video en donde Mora estaba realizando tocamientos a una de sus fans volvió a circular en medios, sin embargo, habría sido de las últimas imágenes de este tipo que surgieron, pues en un concierto posterior el mismo cantante aseguró que no podía acercarse a sus admiradoras.

